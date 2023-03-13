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🤪Упс, он сделал это снова. Гави пытался совершить подкат головой

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У молодого парня отсутствует инстинкт самосохранения.

Во время игры против «Севильи» вундеркинд «Барселоны» Гави провернул трюк, который вряд ли бы согласились выполнить даже каскадеры. Хавбек в прыжке снял головой мяч с ноги соперника.

Однако парню оказалось этого мало и он решил усложнить себя задачу. Сегодня Гави решил сделать «рыбку», но не в чужой штрафной ради пенальти, а чтобы лишить игрока «Атлетика» мяча.

Внимание, попытка отбора выполнена профессионалом. Просьба не пытаться повторить ее дома!

17 комментариев

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кто-то
Настоящий боец! Хотелось бы побольше таких игроков, а то иногда футбол похож на театр: 30 летние здоровые мужики по 5 минут лежат на газоне из-за легкого касания лица. Главное, чтобы в будущем Гави не превратился в таких
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Geronimo Good
Ответ ri4man
Я пропустил что-то ребят. Это украинский флаг в углу экрана ?
как видите.
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Артём Назмутдинов
Ответ ri4man
Я пропустил что-то ребят. Это украинский флаг в углу экрана ?
Недавно там были флаги Турции и Сирии
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ri4man
Я пропустил что-то ребят. Это украинский флаг в углу экрана ?
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Роман
Ответ Raindrop Drop Top
Прямо как у тебя 🤣
Шутеички от недалекого.
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Роман
Ответ Alexlagodny
Поражаюсь какой он храбрый, по хорошему бесшабашный малый 😃👍🏻
Храбрость граничит с тупостью. Кто-то ведь и пробить может, используя его голову вместо мяча.
Хотя уже от ДНК Барселоны не увидивляешься.
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Raindrop Drop Top
Ответ Роман
Всё равно у него голова самая бесполезная часть тела. Пусть хотя бы что-то полезное делает.
Прямо как у тебя 🤣
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Alexlagodny
Поражаюсь какой он храбрый, по хорошему бесшабашный малый 😃👍🏻
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Игорь Климов
Гави отчаянный парень!
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Murad Muhtarov
Ответ Абдул Абакаев
у сливок он был бы бесстрашным бойцом
Он просто зверь
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роберт888
Гави ,харош тем что очень старается . Видно что он прям кайфует от футбола.
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Абдул Абакаев
Ответ Murad Muhtarov
Отморозок ))))
у сливок он был бы бесстрашным бойцом
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Андрей Кастуев
Безумный Гави. Наслаждение смотреть за его отдачей.
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Роман
Всё равно у него голова самая бесполезная часть тела. Пусть хотя бы что-то полезное делает.
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Pāvels Belousovs
Он мне нравится,настоящий футбольный псих🤣👍👍👍
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+6
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Dag Dad
Ответ Murad Muhtarov
Отморозок ))))
Приятно познакомиться
+2
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+1
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Murad Muhtarov
Отморозок ))))
+3
-2
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