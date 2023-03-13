17 комментариев

У молодого парня отсутствует инстинкт самосохранения.

Во время игры против «Севильи» вундеркинд «Барселоны» Гави провернул трюк, который вряд ли бы согласились выполнить даже каскадеры. Хавбек в прыжке снял головой мяч с ноги соперника.

Однако парню оказалось этого мало и он решил усложнить себя задачу. Сегодня Гави решил сделать «рыбку», но не в чужой штрафной ради пенальти, а чтобы лишить игрока «Атлетика» мяча.

Внимание, попытка отбора выполнена профессионалом. Просьба не пытаться повторить ее дома!