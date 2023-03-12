Сегодня вечером «Барселона» сыграет с «Атлетиком» на «Сан-Мамес». Роберт Левандовски выйдет на поле, но Педри и Усман Дембеле пока продолжают восстанавливаться после травм. Однако, по сообщениям Mundo Deportivo, испанский полузащитник сможет помочь команде Хави в следующем матче на «Камп Ноу» против «Мадрида».

Возможность возвращения к класико и Усмана Дембеле не подтверждена, но не будет исключаться вплоть до последнего момента. Медицинский штаб клуба оценивает изменения в состоянии футболиста на ежедневной основе.

«Педри и Дембеле работают со специалистами, они близки к возвращению, все зависит от их ощущений. Посмотрим, будут ли они готовы к ближайшим матчам», - говорил Хави на пресс-конференции перед игрой с «Атлетиком».

Разумеется, тренерский и медицинский штаб «Барселоны» не будет торопить игроков, чтобы избежать рецидива.