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Педри будет готов к класико, Дембеле - под вопросом

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Сегодня вечером «Барселона» сыграет с «Атлетиком» на «Сан-Мамес». Роберт Левандовски выйдет на поле, но Педри и Усман Дембеле пока продолжают восстанавливаться после травм. Однако, по сообщениям Mundo Deportivo, испанский полузащитник сможет помочь команде Хави в следующем матче на «Камп Ноу» против «Мадрида».

Возможность возвращения к класико и Усмана Дембеле не подтверждена, но не будет исключаться вплоть до последнего момента. Медицинский штаб клуба оценивает изменения в состоянии футболиста на ежедневной основе.

«Педри и Дембеле работают со специалистами, они близки к возвращению, все зависит от их ощущений. Посмотрим, будут ли они готовы к ближайшим матчам», - говорил Хави на пресс-конференции перед игрой с «Атлетиком».

Разумеется, тренерский и медицинский штаб «Барселоны» не будет торопить игроков, чтобы избежать рецидива.

4 комментария

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Ramil Usmanov
Ждём в строю Педри, а за ним и Дембеле!
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predMBAPPE
Педри отПедрит Мадрид)
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Aymammet Baylyyew
Дай бох и дембеле поправится
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Dag Dad
Дембеле скорее всего будет играть не в основе.
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