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У Хави будет два оригинальных варианта, как использовать Месси. Все зависит только от Лео

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Лионель Месси Лионель Месси
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Возвращение Лионеля Месси в «Барселону» может стать главным переходом следующего трансферного окна. Несмотря на невысокие шансы (в основном из-за проблем каталонского клуба с зарплатной ведомостью), никто из инсайдеров не исключает это подписание.

Вот два варианта, как Хави может использовать Лео.

Первый – более классический: 4-3-3, но Месси в роли атакующей восьмерки.

Второй – гибридный. В фазе владения схема будет 3-2-2-3, которую Хави особенно любит. Бальде занимает высокую позицию, тройка центральных защитников, к которым опускаются Педри и де Йонг.

А вот схема 3-2-2-3, которую «Барса» использует в атаке под руководством Хави.

Очевидная проблема с таким составом в том, что Месси не прессингует – это становится еще большей проблемой, если он играет в центре поля. Игрокам вокруг него придется приложить больше усилий, чтобы компенсировать это, либо Хави получит свободную зону в центре.

Этот вариант может сработать против оборонительных команд, но может оказаться слишком рискованным против команд с высокой интенсивностью. Однако в таких играх Месси можно использовать на правом фланге.

10 комментариев

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Falsegoalkeeper
Ответ abajchik
Месси с Дембеле на одном фланге? Это провал в обороне против классных команд
Или автобус. Так как такая Барса прессинговать не будет. Вот у меня вопрос к я рым сторонникам возвращения Месси. Барса в этом сезоне мало пропустила из-за самого интенсивного прессинга в Европе. Вы предлагаете команде от этого отказаться и подстраиваться под 36 летнего игрока? Чего тогда Иньесту не вернуть, он же тоже карьеру получается не в Барсе закончит
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Falsegoalkeeper
Ответ Jesus Garsia
Да не возьмет Барселона Месси, пока там Хави тренер, одно дело когда вы коллеги-футболисты, и совсем другое отношения босс-подчиненный, а Хави очень строгий босс, требующий беспрекословного выполнения своих требований.
Согласен, и я считаю, что Хави прав. Барсе нужна дисциплина. Такова была при Гвардиоле и в меньшей степени при Энрике.
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Falsegoalkeeper
Да чего уж там верните Иньесту из Японии, и Хави пусть карьеру возобновит. Будет играть Барса с тройкой Хави, Иньеста, Месси. А если серьезно, не выглядит смешно строящейся команде подстраиваться под 36 летнего игрока (будет 36 в Июне)? А потом когда он уйдет опять будет провал? Барсе нужно что-то делать с правым вингером, опорником и правым защитником. Я бы вернул Абде и Нико из аренды.
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Jesus Garsia
Да не возьмет Барселона Месси, пока там Хави тренер, одно дело когда вы коллеги-футболисты, и совсем другое отношения босс-подчиненный, а Хави очень строгий босс, требующий беспрекословного выполнения своих требований.
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abajchik
Месси с Дембеле на одном фланге? Это провал в обороне против классных команд
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Falsegoalkeeper
Ответ Joel Campbell
А мне видится 4-4-2,с которой Барса уже играла в этом сезоне лева-месси гави-де йонг-педри-дембеле бальде-араухо-кристенсен-бальде
А без мяча автобус, така как такая Барса прессинговать не сможет. Будет контр атакующая Барса, которая играет вторым номером. Вас утраивает такой вариант?
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Роман
Фабрцио Романо: у Месси есть только предложение от ПСЖ.

Откуда новости берёте?
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olimbek
Можно вернуть Месси с условием что в любом моменте сменить его на другого игрока. Понятно что годы берут своего и Барса выше любого игрока.
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Joel Campbell
А мне видится 4-4-2,с которой Барса уже играла в этом сезоне
лева-месси
гави-де йонг-педри-дембеле
бальде-араухо-кристенсен-бальде
+5
-2
+3
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Большой Ко
В первом варианте будет логичнее поставить Месси на позицию Дембеле, Дембеле на позицию Гави, а Гави на позицию Месси
+3
-2
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