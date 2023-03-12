10 комментариев

Возвращение Лионеля Месси в «Барселону» может стать главным переходом следующего трансферного окна. Несмотря на невысокие шансы (в основном из-за проблем каталонского клуба с зарплатной ведомостью), никто из инсайдеров не исключает это подписание.

Вот два варианта, как Хави может использовать Лео.

Первый – более классический: 4-3-3, но Месси в роли атакующей восьмерки.

Второй – гибридный. В фазе владения схема будет 3-2-2-3, которую Хави особенно любит. Бальде занимает высокую позицию, тройка центральных защитников, к которым опускаются Педри и де Йонг.

А вот схема 3-2-2-3, которую «Барса» использует в атаке под руководством Хави.

Очевидная проблема с таким составом в том, что Месси не прессингует – это становится еще большей проблемой, если он играет в центре поля. Игрокам вокруг него придется приложить больше усилий, чтобы компенсировать это, либо Хави получит свободную зону в центре.

Этот вариант может сработать против оборонительных команд, но может оказаться слишком рискованным против команд с высокой интенсивностью. Однако в таких играх Месси можно использовать на правом фланге.