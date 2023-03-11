Матч уже завтра.

В воскресенье «Барселона» сыграет в гостях у «Атлетика» на стадионе «Сан-Мамес». Поскольку «Реал» выиграл два последних матча, каталонцам нужна победа, чтобы вновь увеличить разрыв в очках перед класико, которое состоится 19 марта.

Что стоит знать перед игрой?

«Атлетик» остался без Ойана Сансета (дисквалифицирован), Унаи Симона, Хона Морсильо и Андера Эрреры (все - травмированы).

Каталонская команда уже подтвердила свой состав из 20 человек. Роберт Левандовски наконец-то возвращается на поле после восстановления от травмы.

Рональд Араухо дисквалифицирован из-за красной карточки, полученной в предыдущей игре, а Педри и Усман Дембеле по-прежнему в процессе реабилитации.

Предположительный стартовый состав:

Тер Стеген; Кунде, Кристенсен, Алонсо, Бальде; Кессиэ, Бускетс, Де Йонг; Рафинья, Левандовски, Гави.

А кого бы вы отобрали в стартовый состав?