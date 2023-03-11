Левандовски возвращается! Предполагаемый состав на матч против «Атлетика» и потери соперников
Матч уже завтра.
В воскресенье «Барселона» сыграет в гостях у «Атлетика» на стадионе «Сан-Мамес». Поскольку «Реал» выиграл два последних матча, каталонцам нужна победа, чтобы вновь увеличить разрыв в очках перед класико, которое состоится 19 марта.
Что стоит знать перед игрой?
«Атлетик» остался без Ойана Сансета (дисквалифицирован), Унаи Симона, Хона Морсильо и Андера Эрреры (все - травмированы).
Каталонская команда уже подтвердила свой состав из 20 человек. Роберт Левандовски наконец-то возвращается на поле после восстановления от травмы.
Рональд Араухо дисквалифицирован из-за красной карточки, полученной в предыдущей игре, а Педри и Усман Дембеле по-прежнему в процессе реабилитации.
Предположительный стартовый состав:
Тер Стеген; Кунде, Кристенсен, Алонсо, Бальде; Кессиэ, Бускетс, Де Йонг; Рафинья, Левандовски, Гави.
А кого бы вы отобрали в стартовый состав?
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