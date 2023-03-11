Все из-за отца.

В интервью Mundo Deportivo Франк Кессиэ объяснил, почему он, празднуя свои голы, отдает честь:

«Это дань уважения моему отцу. Я делаю это, потому что он служил в армии, а позже, на войне, он погиб, и поэтому я так праздную голы», — сказал полузащитник «Барселоны».

«Раньше я видел своего отца дома, и, когда приходил кто-то старше его, он здоровался с ним таким образом, демонстрируя свое уважение, и поэтому этот образ засел у меня в голове».

Кессиэ забил 2 гола за «Барсу» в этом сезоне, поэтому мы уже дважды видели его фирменный жест. Учитывая, что Франк стал получать намного больше игрового времени, будем надеяться, что мы увидим его празднование еще не раз в этом сезоне.