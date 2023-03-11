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Теперь я понимаю смысл фразы «Mes que un club». Левандовски рассказал, сколько лет будет играть в «Барсе»

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Роберт Левандовски Роберт Левандовски
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Роберту Левандовски 34, его переход в «Барсу» в прошлым летом неудивительно вызывал много вопросов. Но поляк доказывает уровень – за 7 месяцев у него 25 голов и 6 результативных передач во всех турнирах.

Однако все понимают, что в ближайшие годы каталонцы будут искать замену, а сколько еще поиграет Левандовски – вопрос без ответа.

Сам Роберт верит, что будет на радарах еще несколько лет.

«Я не думаю о том, сколько лет пробуду в «Барсе». Считаю, что смогу играть еще несколько лет на высоком уровне, но не знаю сколько. Уверен, не один или два сезона.

Я надеюсь остаться здесь на много лет. Теперь я понимаю смысл фразы «Mes que un club».

3 комментария

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данислам дадыбаев
Можно Маркуса Тюрама пригласить хороший топовый игрок
+1
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predMBAPPE
Удачи и без травм, фиг с ЛЧ, лига и кубок для Барсы сейчас как свежий воздух
+1
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v7zjq65jtq
эх, а клуб то разваливается потихоньку 😔
0
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-1
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