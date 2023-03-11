FC BARCELONA
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«Поначалу люди смеялись...». В одном из последних своих интервью, Йохан Кройфф рассказал о реакции фанатов на тики-таку

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Пришлось стерпеть много критики.

Йохан Кройфф сыграл значительную роль в развитии культового стиля игры «Барселоны», известного как тики-така. С тех пор подход, основанный на владении мячом, стал синонимом клуба.

Тем не менее, потребовалось некоторое время, чтобы понять эту концепцию, как признавался сам Йохан.

«Мы начали позиционно играть в «Барселоне», ответственно относясь к владению мячом, где то, как вы играете и контролируете мяч - лежит в основе футбола.

Поначалу люди смеялись, потому что они не понимали, что это футбол. Пока у нас не было результатов, люди не любили его. А теперь это совершенно фантастическое явление», - сказал Кройфф.

Легендарный голландец привел команду к четырем титулам Ла Лиги подряд в период с 1991 по 1994 год.

Кройфф также привел «Барсу» к первой европейской победе в истории - в 1992 году. Триумф, который навсегда закрепил место «Барсы» в истории футбола.

2 комментария

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прощай Роналду
Щас хейтеры набегут и обьяснят нам что с 91 по 94г включая ЛЧ 92 тоже всё было куплено)
+1
0
+1
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Senin0
Офигеть статья....
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0
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