В интервью Diario Sport Франка Кессиэ спросили, сыграл ли Хави роль в его переходе в «Барселону» прошлым летом.

«Хави был ключом, да. Когда ты восхищаешься кем-то в детстве, а спустя какое-то время, может быть, через восемь, девять или 10 лет, твой телефон звонит, и это один из тех звонков, которых ты ждал всю свою жизнь», — сказал полузащитник.

«Вы уже впечатлены, когда берете трубку. Вам звонит отличный игрок, пытаясь убедить вас присоединиться к его проекту. Мне едва хватило времени на раздумья, решение уже было принято».

Кессиэ родился в 1996 году, а это означает, что ему было около 13 лет, когда Хави выиграл первый требл с «Барсой». Годы становления ивуарийца совпали с лучшими годами в истории клуба, неудивительно, что он был большим поклонником Хави.

Напомним, Кессиэ присоединился к нам прошлым летом в качестве свободного агента, несмотря на то, что каталонцы не могли предложить ему слишком большую зарплату.