😳 Вот это да! Новый контракт Бускетса может уменьшиться на огромную сумму
Пока не ясно, пойдет ли игрок на такое понижение.
По сведениям Diario Sport, «Барселона» предложит Серджи Бускетсу новый годичный контракт с зарплатой в 7 млн евро до вычета налогов. Каталонцы проведут встречу с хавбеком на следующей неделе.
Такая зарплата отправит его ниже Ансу Фати (14 млн евро) и Феррана Торреса (10 млн) в списке самых высокооплачиваемых игроков «Барсы». Для сравнения, текущий договор Серджи оценивается в 37 млн евро до вычета налогов, что делает его вторым самым высокооплачиваемым игроком в клубе после Френки де Йонга.
Фернандо Поло из Mundo Deportivo говорит, что 34-летний игрок уже в курсе, что ему предложат более низкую зарплату. Но если предложение будет слишком маленьким, то для него это будет знак, что пора уходить.
У игрока есть на руках выгодные финансовые предложения из Саудовской Аравии, Катара и MLS. Американские клубы менее привлекательные с точки зрения денег, но там лучше уровень жизни. Если же капитан решит остаться, то только благодаря их шикарным взаимоотношениям с Хави.
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