Пока не ясно, пойдет ли игрок на такое понижение.

По сведениям Diario Sport, «Барселона» предложит Серджи Бускетсу новый годичный контракт с зарплатой в 7 млн евро до вычета налогов. Каталонцы проведут встречу с хавбеком на следующей неделе.

Такая зарплата отправит его ниже Ансу Фати (14 млн евро) и Феррана Торреса (10 млн) в списке самых высокооплачиваемых игроков «Барсы». Для сравнения, текущий договор Серджи оценивается в 37 млн евро до вычета налогов, что делает его вторым самым высокооплачиваемым игроком в клубе после Френки де Йонга.

Фернандо Поло из Mundo Deportivo говорит, что 34-летний игрок уже в курсе, что ему предложат более низкую зарплату. Но если предложение будет слишком маленьким, то для него это будет знак, что пора уходить.

У игрока есть на руках выгодные финансовые предложения из Саудовской Аравии, Катара и MLS. Американские клубы менее привлекательные с точки зрения денег, но там лучше уровень жизни. Если же капитан решит остаться, то только благодаря их шикарным взаимоотношениям с Хави.