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Почему «Барса» все еще не сделала «ПСЖ» предложение по Месси? Аргентинская журналистка все объяснила

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Этим летом закончится действующий контракт «ПСЖ» и Месси. С каждым днем будущее аргентинца обсуждают все больше. СМИ перекидываются противоречивой информацией: одни уверены, что Лео останется в Париже, другие пишут, что нападающий вернется в «Барселону», третьи убеждают аудиторию в том, что игрок отправится в МЛС.

После вылета «ПСЖ» из Лиги чемпионов разговоры о трансфере Месси в «блауграну» зазвучали громче. Аргентинская журналистка Вероника Брунати писала, что каталонцы настроены вернуть Лео на «Камп Ноу».

Недавно девушка объяснила, почему «Барселона» до сих пор не сделала парижанам предложение по аргентинцу:

«Важная тема: «Барса» все еще не знает, сколько сможет платить своим игрокам в следующем сезоне. Возможный трансфер Месси будет зависеть от этого, а также от убежденности руководства клуба в целесообразности трансфера, но прежде всего от коммерческих результатов клуба в конце сезона. А также от новых соглашений со спонсорами».

Брунати уточнила, что на данный момент у Месси есть предложение лишь от «ПСЖ».

Вернется ли Лео на «Камп Ноу»? А нужен ли вообще аргентинец нынешней «Барселоне»?

3 комментария

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Геннадий Тимченко
предложения ПСЖ в любом случае не будет - у М. заканчивается контракт и если он выберет другой клуб, то уже в качестве свободного агента 🤦
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Alexlagodny
Не будет больше Лео на Камп Ноу в качестве игрока. Угомонитесь!
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Falsegoalkeeper
А зачем Барселоне Месси? Хорош уже мусолить эту тему. Прощальный матч надо сыграть, но объективно сейчас команда Хави играет в очень интенсивный футбол, аля Бавария? Смог бы текущий Месси встроиться в Баварию и также носиться по полю прессинговать? Нет, ведь ему уже 35 лет и он никогда не был фитнес монстром, типо Левандовски
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