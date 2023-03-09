Этим летом закончится действующий контракт «ПСЖ» и Месси. С каждым днем будущее аргентинца обсуждают все больше. СМИ перекидываются противоречивой информацией: одни уверены, что Лео останется в Париже, другие пишут, что нападающий вернется в «Барселону», третьи убеждают аудиторию в том, что игрок отправится в МЛС.

После вылета «ПСЖ» из Лиги чемпионов разговоры о трансфере Месси в «блауграну» зазвучали громче. Аргентинская журналистка Вероника Брунати писала, что каталонцы настроены вернуть Лео на «Камп Ноу».

Недавно девушка объяснила, почему «Барселона» до сих пор не сделала парижанам предложение по аргентинцу:

«Важная тема: «Барса» все еще не знает, сколько сможет платить своим игрокам в следующем сезоне. Возможный трансфер Месси будет зависеть от этого, а также от убежденности руководства клуба в целесообразности трансфера, но прежде всего от коммерческих результатов клуба в конце сезона. А также от новых соглашений со спонсорами».

Брунати уточнила, что на данный момент у Месси есть предложение лишь от «ПСЖ».

Вернется ли Лео на «Камп Ноу»? А нужен ли вообще аргентинец нынешней «Барселоне»?