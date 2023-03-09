Хави дебютировал за «Барселону» в 1998 году, тогда у руля команды был Луи ван Гал.

Однако, тренером, доверившим Хави впервые сыграть в составе основной команды «Барсы» - в полуфинале Кубка Каталонии против «Льейды» - был Жозе Моуринью. В то время португалец работал ассистентом Ван Гала и ему было доверено вывести команду на матч регионального кубка.

Игра закончилась победой «Барселоны» (2:1). Хави играл в полузащите и получил хвалебные отзывы от издания Mundo Deportivo.

Интересно, что в том матче засветился еще один будущий тренер «Барселоны» - Тито Виланова. Он в то время играл за «Льейду» , и именно он стал автором единственного гола своей команды в тот день.