FC BARCELONA
Блог

Вспоминаем, как Жозе Моуринью дал Хави дебютировать в «Барселоне», а Тито Виланове пришлось с этим смириться

Жозе Моуринью Жозе Моуринью
Хави Хави
Тито Виланова Тито Виланова
Клубы Клубы
Барселона Барселона
Футбол Футбол

Хави дебютировал за «Барселону» в 1998 году, тогда у руля команды был Луи ван Гал.

Однако, тренером, доверившим Хави впервые сыграть в составе основной команды «Барсы» - в полуфинале Кубка Каталонии против «Льейды»  - был Жозе Моуринью. В то время португалец работал ассистентом Ван Гала и ему было доверено вывести команду на матч регионального кубка.

Игра закончилась победой «Барселоны» (2:1). Хави играл в полузащите и получил хвалебные отзывы от издания Mundo Deportivo.

Интересно, что в том матче засветился еще один будущий тренер «Барселоны» - Тито Виланова. Он в то время играл за «Льейду» , и именно он стал автором единственного гола своей команды в тот день.

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Йозе_Марино
Покойся с миром, Тито..
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий