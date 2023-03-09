Левандовски дал большое интервью пресс-службе «Барселоны». Роберт поразмыслил над современными тенденциями в футболе, а также объяснил, почему в этом сезоне «блауграна» так рано покинула Лигу чемпионов:

«В первой части сезона у нас было пять или шесть травмированных игроков, конечно, это серьезно усложнило наши задачи. У нас ведь молодая команда, и тот опыт для всех нас был очень поучительным. Нам было трудно, особенно в Лиге чемпионов, где за маленькие ошибки иногда приходится платить большую цену. Если вы хотите выиграть Лигу чемпионов, нельзя совершать ошибки, которые допустили мы. Мы сражались до конца, хотя, возможно, было уже слишком поздно».

Левандовски отлично знает, что необходимо для победы в главном клубном турнире Европы.

Действительно, на старте сезона у «Барселоны» было много травмированных игроков. Несколько важных матчах пропустили Кристенсен, Кунде и Араухо.

Не обошлось и без ошибок, о которых говорил поляк. Например, промах Левандовского на «Альянц Арене» и грубая ошибка Пике в домашней встрече с «Интером». Ошибки опытных игроков могли серьезно повлиять на моральное состояние и мотивацию молодых футболистов «блауграны».

А что думаете вы? Почему «Барса» не смогла выйти из группы в этом розыгрыше ЛЧ?