Пресс-служба «Барселоны» предложила Левандовскому поразмыслить над тем, как изменился футбол. Вот к каким выводам пришел Роберт:

«Знаю, что из-за ДНК «Барселоны» мы всегда должны стремиться играть хорошо, но нужно понимать, что футбол меняется. Например, стиль «Барсы» десятилетней давности сегодня уже может не работать. Мы должны адаптироваться к современному футболу и выкладываться на все сто. С другой стороны, футболисты тоже меняются. Необходимо найти идеальный баланс между тем, где находится клуб, и тем, каким является футбол сегодня. А ведь современный футбол уже не тот, что был 10 или 15 лет назад. Может, сегодня тики-така уже не работает».

В этом сезоне пресса и болельщики критикуют «блауграну» за оборонительный футбол, особенно ярко в этом контексте выделяется победа каталонцев над «Реалом» в Кубке Испании. «Барсу» Хави не перестают сравнивать с «блауграной» эпохи Гвардиолы, та команда сносила всех на своем пути.

Умудренный опытом Левандовски попытался объяснить, что критика футбола нынешней Барсы не всегда уместна.