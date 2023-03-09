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«Может, сегодня тики-така уже не работает»: Левандовски рассуждает о современном футболе

Роберт Левандовски Роберт Левандовски
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Пресс-служба «Барселоны» предложила Левандовскому поразмыслить над тем, как изменился футбол. Вот к каким выводам пришел Роберт:

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«Знаю, что из-за ДНК «Барселоны» мы всегда должны стремиться играть хорошо, но нужно понимать, что футбол меняется. Например, стиль «Барсы» десятилетней давности сегодня уже может не работать. Мы должны адаптироваться к современному футболу и выкладываться на все сто. С другой стороны, футболисты тоже меняются. Необходимо найти идеальный баланс между тем, где находится клуб, и тем, каким является футбол сегодня. А ведь современный футбол уже не тот, что был 10 или 15 лет назад. Может, сегодня тики-така уже не работает».

В этом сезоне пресса и болельщики критикуют «блауграну» за оборонительный футбол, особенно ярко в этом контексте выделяется победа каталонцев над «Реалом» в Кубке Испании. «Барсу» Хави не перестают сравнивать с «блауграной» эпохи Гвардиолы, та команда сносила всех на своем пути.

Умудренный опытом Левандовски попытался объяснить, что критика футбола нынешней Барсы не всегда уместна.

3 комментария

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МГЕР
Да я уже все валидолы в соседней аптеке раскупил из за этой бессмысленной тики таки. Вот именно, пас ради паса. Кому она нужна сам не пойму
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Нук Гно
все четко и по факту
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Эксперт Спортс
В чем то он прав. Нужно играть от соперника и это работает (матч с Реалом и Атлетикой тому подтверждение), а не играть пас ради паса без идеи. 10-15 лет назад у Барсы была лучшая полузащита в футболе, в очных противостояниях с трио Реала тому подтверждение. Помню как Бернабеу аплодировал Иньесте стоя при том что на поле были и Модрич и Кроос. Так что если в составе нет топовых полузащитников то тики така бесполезная тактика.
+2
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