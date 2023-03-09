8 комментариев

Во время ответного матча «Баварии» и «ПСЖ» Роберт Левандовски выложил сторис, где поддержал бывшую команду. Несмотря на то, что поляк провел в немецком клубе 8 лет, болельщики «Барсы» неожиданно накинулись на него в соцсетях.

💭: «Это позор – либо ты на 100% с «Барсой», либо вообще нет».

💭: «Это многое объясняет. Например, 20 упущенных моментов против, когда мы играли против «Баварии».

💭: «О, двойной агент».

💭: «Отправьте его обратно как можно скорее».

💭: «Уберите его из этого клуба. Никогда не поддерживал его и никогда не буду. Никогда до конца не понимал, зачем мы его подписали».

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