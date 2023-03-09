FC BARCELONA
Блог

«Уберите его из нашего клуба». Фанаты «Барсы» в ярости от поста Левандовски во время матча «Баварии»

Клубы Клубы
Барселона Барселона
Лига чемпионов УЕФА Лига чемпионов УЕФА
Бавария Бавария
Роберт Левандовски Роберт Левандовски
Футбол Футбол

Во время ответного матча «Баварии» и «ПСЖ» Роберт Левандовски выложил сторис, где поддержал бывшую команду. Несмотря на то, что поляк провел в немецком клубе 8 лет, болельщики «Барсы» неожиданно накинулись на него в соцсетях.

💭: «Это позор – либо ты на 100% с «Барсой», либо вообще нет».

💭: «Это многое объясняет. Например, 20 упущенных моментов против, когда мы играли против «Баварии».

💭: «О, двойной агент».

💭: «Отправьте его обратно как можно скорее».

💭: «Уберите его из этого клуба. Никогда не поддерживал его и никогда не буду. Никогда до конца не понимал, зачем мы его подписали».

Как вы относитесь к посту Левандовски?

 

8 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
leo👽
Ответ Вячеслав Новиков
Его понять по человечески можно, он там провёл много лет, но то что он играл с Баварией очень бледно вызывает вопросы, это работа и эмоции нужно оставлять дома, тем более за такую зп
После ЧМ у многих наступил физический спад, в том числе и у Лёвы, не стоит на него кидаться из- за этого поста, а от таких болельщиков толку мало..
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Жираф 12
Дело в Месси,а не где он играл.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
mutnyy
Ясное дело если бы он просто смотрел, он ещё и поддерживает их
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Вячеслав Новиков
Ответ cr8psnrqyk
А то, что вся барса играла так, не вызывает вопросы?)
Как Барса играет вопросы уже давно вызывает
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
cr8psnrqyk
Ответ Вячеслав Новиков
Его понять по человечески можно, он там провёл много лет, но то что он играл с Баварией очень бледно вызывает вопросы, это работа и эмоции нужно оставлять дома, тем более за такую зп
А то, что вся барса играла так, не вызывает вопросы?)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Вячеслав Новиков
Его понять по человечески можно, он там провёл много лет, но то что он играл с Баварией очень бледно вызывает вопросы, это работа и эмоции нужно оставлять дома, тем более за такую зп
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Игорь Александрович
От любви до ненависти-один шаг
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
batabid
Они думают он робот?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий