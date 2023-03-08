На сыне все не закончилось. Крестник Роналдиньо тренируется с молодежкой «Барсы»
Продолжает традицию.
Крестник Роналдиньо, 16-летний Киллиан Руас сегодня тренировался с «Хувенилем Б», сообщает авторитетный журналист Альберт Роже.
Совсем недавно сын легендарного игрока Жоао Мендеш подписал своей первый официальный контракт с клубом, он будет выступать за вторую команду.
В отличие от Жоао, который начал свою карьеру в Бразилии, Киллиан много лет играл в футбол в Каталонии. Он выпступал за такие молодежные команды, как «Атлетик Сан-Жуст», «Гава» и «Сантфелиуэнс». Несколько дней назад он также тренировался с молодежной командой «Жироны».
Жоао в основном выступает в роли центрального нападающего, а вот Киллиан очень похож на своего крестного отца с точки зрения стиля игры.
«Мой кумир — Роналдиньо, он мой крестный отец. Летом я провожу с ним весь день на пляже, он говорит мне, чтобы я чувствовал себя свободно на поле», — сказал Руас в интервью в 2018 году.
Пока неясно, какие планы на него строит «Барселона», поскольку на данный момент он только тренируется с командой, но потенциально это может быть очень любопытной перспективой.
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