Суперзвезда в Латинской Америке.

Ближайшее класико «Барселона» проведет в особенной форме.

На переднем плане футболки «Барсы» будет красоваться изображение, посвященное испанской певице Розалии.

Дело в том, что контракт с титульным спонсором Spotify предусматривает возможность нанесения дополнительных изображений на игровую форму.

Это будет не в первый раз - совсем недавно «Барса» играла с логотипом Дрейка, который также был частью рекламы от Spotify.

Розалия - каталонская певица, которая является одной из самых популярных испаноязычных исполнителей в мире.