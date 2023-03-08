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«Барселона» снова сыграет в особенной форме, но уже без Дрейка. Знаете ее?

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Суперзвезда в Латинской Америке.

Ближайшее класико «Барселона» проведет в особенной форме.

На переднем плане футболки «Барсы» будет красоваться изображение, посвященное испанской певице Розалии.

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Дело в том, что контракт с титульным спонсором Spotify предусматривает возможность нанесения дополнительных изображений на игровую форму.

Это будет не в первый раз - совсем недавно «Барса» играла с логотипом Дрейка, который также был частью рекламы от Spotify.

Розалия - каталонская певица, которая является одной из самых популярных испаноязычных исполнителей в мире.

1 комментарий

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Shamarin
Не знаю ее и слава богу. У нас тут скрепы, а это какой-то бесовской блуд и разврат.
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