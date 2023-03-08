«Барселона» снова сыграет в особенной форме, но уже без Дрейка. Знаете ее?
Суперзвезда в Латинской Америке.
Ближайшее класико «Барселона» проведет в особенной форме.
На переднем плане футболки «Барсы» будет красоваться изображение, посвященное испанской певице Розалии.
Дело в том, что контракт с титульным спонсором Spotify предусматривает возможность нанесения дополнительных изображений на игровую форму.
Это будет не в первый раз - совсем недавно «Барса» играла с логотипом Дрейка, который также был частью рекламы от Spotify.
Розалия - каталонская певица, которая является одной из самых популярных испаноязычных исполнителей в мире.
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