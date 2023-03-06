«Барселона» занимает первую строчку в турнирной таблице Ла Лиги, опережая своего главного преследователя, «Реал», на девять очков.

Но «блауграну» все еще нещадно критикуют. Достается и главном тренеру команды. Хави откровенно и подробно рассказал о трудностях его работы:

«Это «Барса». Я уже много раз говорил это раньше. Планка, которую мы установили с «Барсой» Гвардиолы, была очень высокой. Это самый сложный клуб в мире. Здесь недостаточно просто побеждать. Вы должны играть убедительно и быть выше остальных. В наши дни это очень трудно. Я бы остался в «Барселоне» на всю оставшуюся жизнь. Это мой дом. Но я завишу от результатов. Меня постоянно критикуют. Это тяжело, ведь у меня семья и маленькие дети. Есть много моментов, когда быть тренером «Барсы» не хочется. И тем более, если ты такой же «кулес», как я. Одни из худших дней в моей жизни были, когда я был тренером «Барсы». Очень тяжело, когда тебе говорят, что ты никуда не годишься или что у тебя нет индивидуальности. Я работаю каждый день. Двадцать четыре часа в сутки. Как говорил Пеп, тренеру нужно думать сразу о 200-х вещах. Управлять командой непросто. Мне нравится 75 процентов моей работы, но остальные 25 процентов очень тяжелы. Я часто спрашиваю себя, стоит ли работа тренером «Барсы» того давления, под которым я нахожусь. Я ни в чем не нуждаюсь финансово, но я фанат этого клуба и хочу ему помочь».

Очевидно, Хави очень предан «блаугране». Его команда уверенно идет в национальных турнирах, но на международной арене результаты «Барсы» не так впечатляют.

Верите в будущее Хави у руля каталонцев?