И все они не очень 😅

Mundo Deportivo утверждает, что Ферран Торрес настаивал на том, чтобы его назначали главным пенальтистом в матче с «Валенсией» по трем основным причинам.

1. Это была игра против его бывшего клуба. Он начал свою карьеру в «Валенсии».

2. Игра состоялась на неделе его дня рождения. Нападающий родился 29 февраля.

3. Его семья и друзья были на трибунах. Возможно, его девушка Сира Мартинес (дочь Луиса Энрике) тоже смотрела игру на «Камп Ноу».

В конце концов, Ферран пробил пенальти в том матче, но промахнулся. Возможно, на него давила слишком большая значимость этого одиннадцатиметрового. Также эта неудача получила широкую огласку из-за того, что Ансу Фати просил уступить ему право на удар.

На этой неделе Роберт Левандовски наконец-то возвращается в состав и теперь, очевидно, только он будет нести эту ответственность.