FC BARCELONA
Блог

Торрес сам попросил сделать его главным пенальтистом в матче с «Валенсией». На это у него было 3 причины

Клубы Клубы
Ферран Торрес Ферран Торрес
Барселона Барселона
Футбол Футбол

И все они не очень 😅

Mundo Deportivo утверждает, что Ферран Торрес настаивал на том, чтобы его назначали главным пенальтистом в матче с «Валенсией» по трем основным причинам.

1. Это была игра против его бывшего клуба. Он начал свою карьеру в «Валенсии».

2. Игра состоялась на неделе его дня рождения. Нападающий родился 29 февраля.

3. Его семья и друзья были на трибунах. Возможно, его девушка Сира Мартинес (дочь Луиса Энрике) тоже смотрела игру на «Камп Ноу».

В конце концов, Ферран пробил пенальти в том матче, но промахнулся. Возможно, на него давила слишком большая значимость этого одиннадцатиметрового. Также эта неудача получила широкую огласку из-за того, что Ансу Фати просил уступить ему право на удар.

На этой неделе Роберт Левандовски наконец-то возвращается в состав и теперь, очевидно, только он будет нести эту ответственность.

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Tayriz
100й пост за несколько дней о том что Торрес не забил пенальти.... величайшая новость
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alex Alex
Левандовски и пенальти это не совместимо.Слишком он нервинчает
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Егор Остроухов
Он хочет забивать – это главная причина. Когда он пришёл в клуб, я считал его перспективным, но он очень плохо справляется с давлением в матче
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alexlagodny
Короче говоря, в этот момент парень обо****ся по четырем направлениям))
+13
-1
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Kaloyan Yalamov
Ох, матчей нет, а писать то надо. А это главное )))
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий