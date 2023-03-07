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😮‍💨 Чистая боль. Реакция Хави на промах Феррана Торреса с пенальти

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Фанат успел снять главного тренера на трибунах.

5-го марта «Барселона» выиграла у «Валенсии» со счетом 1:0. Единственный гол забил Рафинья на 15-й минуте матча, но во втором тайме у команды был шанс увеличить свое преимущество ― каталонцы получили право на пенальти.

К точке подошел Торрес. Фати тоже хотел пробить, но он шел вторым в очереди и испанский нападающий ему не уступил.

В итоге Ферран смазал, упустив отличную возможность для каталонцев.

Тот матч Хави смотрел с трибун, так как из-за перебора желтых карточек он отбывал дисквалификацию. И один фанат заснял непередаваемую реакцию главного тренера на неудачу его подопечного.

Его выражение лица говорит само за себя.

Как думаете, о чем он подумал в тот момент?

5 комментариев

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Sentenario
Ты сам со своим штабом выбираешь отборное занозистое полено штатным пенальтистом, потом закатываешь глаза, когда оно косорезит удар с точки. Л-Логика.
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Iulian Serbul
У него панические атаки,не зря к психотерапевту обратился,так сказать второй Боян Кркич.Я хз зачем Хави ему доверяет пенальти бить.
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Efren Tri
У хави есть отличный пенальтист Кессье. Но он выбирает игрока, который по воротам уже 5 матч не попадает, гений
+5
0
+5
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ЧИКО
Может быть это именно тот момент, когда тренер понял какой мешок с дерьмом он тащит на свои плечи….
+1
-1
0
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& Co1366
"Как серпом промежду ног "
0
-1
-1
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