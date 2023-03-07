Фанат успел снять главного тренера на трибунах.

5-го марта «Барселона» выиграла у «Валенсии» со счетом 1:0. Единственный гол забил Рафинья на 15-й минуте матча, но во втором тайме у команды был шанс увеличить свое преимущество ― каталонцы получили право на пенальти.

К точке подошел Торрес. Фати тоже хотел пробить, но он шел вторым в очереди и испанский нападающий ему не уступил.

В итоге Ферран смазал, упустив отличную возможность для каталонцев.

Тот матч Хави смотрел с трибун, так как из-за перебора желтых карточек он отбывал дисквалификацию. И один фанат заснял непередаваемую реакцию главного тренера на неудачу его подопечного.

Его выражение лица говорит само за себя.

Как думаете, о чем он подумал в тот момент?