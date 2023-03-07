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5 номеров в «Барсе», которые могут быть доступны летом — 2 из них легендарны

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«Барселона» может увидеть, как некоторые крупные игроки покинут клуб летом.

Конечно, это приведет к тому, что несколько легендарных номеров на футболках снова станут доступны. Вот они.

№ 5: Нет свежих новостей о новом контракте Серхио Бускетса, поскольку вероятность его ухода летом остается высокой. Илкай Гюндоган, Рубен Невес , Мартин Зубименди – эти имена обычно упоминаются как потенциальные преемники 34-летнего футболиста.

№10: Ансу Фати может стать именно тем «большим уходом», к которому готовится «Барселона». У 20-летнего футболиста сложный сезон, и культовый номер на футболке кажется слишком тяжелым для юноши.

№ 11: «Барса» также может принять решение о продаже Феррана Торреса, если его форма не наберет необходимой стабильности на заключительном этапе сезона.

№ 19: Долгосрочное будущее Франка Кессиэ в клубе не гарантировано, хотя его недавняя форма значительно улучшилась.

№ 24: Многие болельщики хотят, чтобы Эрик Гарсия ушел этим летом – будущий новый защитник команды может унаследовать эту майку от 22-летнего футболиста.

 

 

10 комментариев

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Bek Shadykanov
Пока не кто не достоин 10 из команды может Педри получит в будущем
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Gurban Orazly
Если Тебас останется на своей позиции, никто не придет, поэтому команда будет вынуждена оставить всех игроков, которые у нее есть.
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azamjzhon
Если хотя-бы 3-их из перечисленных сможет продать,( Ферран, Гарсия, Фати) то это будет то будем считать большим успехом.
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yarmuck
Если Фати уйдет, 10 можно отдать Педри
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Dowlet Gandymow
Ответ прощай Роналду
Надеешься что МС продавший Феррана за 55 отдаст Бернардо за 25?
где я говорил, что продадут за 25 миллионов?
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прощай Роналду
Ответ Dowlet Gandymow
Надеюсь,Барса купит Бернарду за разумные деньги и даст ему 10-й номер.
Надеешься что МС продавший Феррана за 55 отдаст Бернардо за 25?
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прощай Роналду
Всех продать, молодежь на лавку для подмены и выжимать из состава все соки пока финансы не урегулируются без трансферов
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Shoxruh Abdunazarov
Ещё 3 тоже
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Ramil Usmanov
Все пятеро останутся в Барсе.
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Dowlet Gandymow
Надеюсь,Барса купит Бернарду за разумные деньги и даст ему 10-й номер.
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