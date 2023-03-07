10 комментариев

«Барселона» может увидеть, как некоторые крупные игроки покинут клуб летом.

Конечно, это приведет к тому, что несколько легендарных номеров на футболках снова станут доступны. Вот они.

№ 5: Нет свежих новостей о новом контракте Серхио Бускетса, поскольку вероятность его ухода летом остается высокой. Илкай Гюндоган, Рубен Невес , Мартин Зубименди – эти имена обычно упоминаются как потенциальные преемники 34-летнего футболиста.

№10: Ансу Фати может стать именно тем «большим уходом», к которому готовится «Барселона». У 20-летнего футболиста сложный сезон, и культовый номер на футболке кажется слишком тяжелым для юноши.

№ 11: «Барса» также может принять решение о продаже Феррана Торреса, если его форма не наберет необходимой стабильности на заключительном этапе сезона.

№ 19: Долгосрочное будущее Франка Кессиэ в клубе не гарантировано, хотя его недавняя форма значительно улучшилась.

№ 24: Многие болельщики хотят, чтобы Эрик Гарсия ушел этим летом – будущий новый защитник команды может унаследовать эту майку от 22-летнего футболиста.