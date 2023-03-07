Красивый жест.

«Барселона» обновила клубный рекорд в матче с «Валенсией». Победа над командой Рубена Барахи стала для «блауграны» восьмой в этом сезоне Ла Лиги, одержанной со счетом 1:0.

Впервые в своей истории каталонцы выиграли 8 матчей со счетом 1:0 за сезон чемпионата Испании. Для этого «Барсе» потребовалось 24 тура.

Жюль Кунде к экватору сезона по праву считается одним из лучших защитников лучшей обороны ЧМ Испании, а помимо этого давно «завоевал» титул главного модника сине-гранатовых.

После победы над «летучими мышами» Кунде поднялся на трибуну «Камп Ноу», чтобы лично подарить свою футболку болельщику.