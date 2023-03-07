Кунде - герой «Барсы»💪🏻 После победного матча с «Валенсией» лично поднялся на трибуну, чтобы отдать свою футболку в руки юного фаната
Красивый жест.
«Барселона» обновила клубный рекорд в матче с «Валенсией». Победа над командой Рубена Барахи стала для «блауграны» восьмой в этом сезоне Ла Лиги, одержанной со счетом 1:0.
Впервые в своей истории каталонцы выиграли 8 матчей со счетом 1:0 за сезон чемпионата Испании. Для этого «Барсе» потребовалось 24 тура.
Жюль Кунде к экватору сезона по праву считается одним из лучших защитников лучшей обороны ЧМ Испании, а помимо этого давно «завоевал» титул главного модника сине-гранатовых.
После победы над «летучими мышами» Кунде поднялся на трибуну «Камп Ноу», чтобы лично подарить свою футболку болельщику.
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