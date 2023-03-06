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📸 В трансляцию попала реакция экс-игрока «Барсы» на промах Торреса с пенальти в матче против «Валенсии». Получилось очень некрасиво

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Илайш Мориба Илайш Мориба
Ферран Торрес Ферран Торрес
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В матче против «Валенсии» «Барселона» выстрадала победу со счетом 1:0. На 15-й минуте Рафинья забил, а затем на «блауграну» обрушилась волна неудач. Во втором тайме Торрес не реализовал пенальти, а Араухо получил прямую красную.

Поклонники «Барсы» обратили внимание на поведение Мориба в эпизоде с нереализованным одиннадцатиметровым. Экс-полузащитник «блауграны», который сейчас защищает цвета «Валенсии», праздновал промах Торреса, как гол своей команды.

Внимание на задний план.

Один болельщик пошутил в соцсетях: «Мориба повезло, что на поле не было Гави, он бы отомстил за неуважение к «Барсе» и Торресу».

Илайш находился в системе каталонцев с 2010 года. В 2021 году гвинеец вместе с «Барселоной» завоевал Кубок Испании.

Как оцениваете поступок экс-игрока «блауграны»? Полузащитник мог совладать с эмоциями, чтобы проявить уважение к бывшей команде?

10 комментариев

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garp
что не так с его реакцией?
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Сурхай Лукманов
Ответ Lavinka
Один болельщик пошутил в соцсетях: «Мориба повезло, что на поле не было Гави, он бы отомстил за неуважение к «Барсе» и Торресу». Игроку Валенсии нельзя радоваться промаху Торреса с пенальти - это не уважения к Барсе ... Такой кринж конечно .
Может потому что что мориба признавался любви барсе и говорил что не уйдет из барсы ?
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Сурхай Лукманов
Ответ RemboToke
Если он остался , сиделбы на лавочке или на аренду отправилы какой нибудь Андорра)))
гави наверное ушел в аренду? или бальде ?
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Добрый Ретроград
Да пусть радуется, в чём проблема? Высосано из пальца.
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Руслан Нотарев
Мориба - сбитый летчик
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роберт888
Это же вроде он кушал виноград на массаже 😆 и что то там с кальяном было .
А ведь он был не плох поначалу
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RemboToke
Ответ Шамиль Магомедов
какой игрок был бы Мориба....столько надежд было на него, а по итогу....пошел за деньгами и просрал карьеру. Надо было остаться в Барсе и был бы как Педри, Гави, Френки
Если он остался , сиделбы на лавочке или на аренду отправилы какой нибудь Андорра)))
+3
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+2
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Lavinka
Один болельщик пошутил в соцсетях: «Мориба повезло, что на поле не было Гави, он бы отомстил за неуважение к «Барсе» и Торресу».
Игроку Валенсии нельзя радоваться промаху Торреса с пенальти - это не уважения к Барсе ...
Такой кринж конечно .
+2
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Шамиль Магомедов
какой игрок был бы Мориба....столько надежд было на него, а по итогу....пошел за деньгами и просрал карьеру. Надо было остаться в Барсе и был бы как Педри, Гави, Френки
+9
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+5
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sbvinn
Если я правильно вижу, он в футболке Валенсии. Что может значить, что он за нее играет. Что, в свою очередь, дает ему право радоваться, что его команда не пропустила гол.
+60
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+60
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