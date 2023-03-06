10 комментариев

В матче против «Валенсии» «Барселона» выстрадала победу со счетом 1:0. На 15-й минуте Рафинья забил, а затем на «блауграну» обрушилась волна неудач. Во втором тайме Торрес не реализовал пенальти, а Араухо получил прямую красную.

Поклонники «Барсы» обратили внимание на поведение Мориба в эпизоде с нереализованным одиннадцатиметровым. Экс-полузащитник «блауграны», который сейчас защищает цвета «Валенсии», праздновал промах Торреса, как гол своей команды.

Внимание на задний план.

Один болельщик пошутил в соцсетях: «Мориба повезло, что на поле не было Гави, он бы отомстил за неуважение к «Барсе» и Торресу».

Илайш находился в системе каталонцев с 2010 года. В 2021 году гвинеец вместе с «Барселоной» завоевал Кубок Испании.

Как оцениваете поступок экс-игрока «блауграны»? Полузащитник мог совладать с эмоциями, чтобы проявить уважение к бывшей команде?