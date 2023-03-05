21 комментарий

Как так?! Ферран не реализовал пенальти, промахнувшись мимо ворот
А мог бы удвоить преимущество «Барсы».
Ферран Торрес определенно не может похвастаться стабильностью, в первой половине сезона его результаты были, мягко сказать, скромными, но в новом году он набрал форму и блеснул в нескольких матчах, особенно хорош он был в игре против «Кадиса».
Сегодня он вновь вышел в стартовом составе, пока Роберт Левандовски восстанавливается от травмы.
На 54-й минуте каталонцы заработали пенальти, к тому моменту они вели со счетом 1:0. Они получили право на одиннадцатиметровый после того, как мяч попал в руку Гильямону.
После короткого разбега Ферран пробил, но промахнулся ― мяч пролетел мимо левой штанги далеко за ворота.
Какой шанс упущен!
Лучше он Фати дал пробить, когда тот попросил у него. Чистый дуб