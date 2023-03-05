21 комментарий

А мог бы удвоить преимущество «Барсы».

Ферран Торрес определенно не может похвастаться стабильностью, в первой половине сезона его результаты были, мягко сказать, скромными, но в новом году он набрал форму и блеснул в нескольких матчах, особенно хорош он был в игре против «Кадиса».

Сегодня он вновь вышел в стартовом составе, пока Роберт Левандовски восстанавливается от травмы.

На 54-й минуте каталонцы заработали пенальти, к тому моменту они вели со счетом 1:0. Они получили право на одиннадцатиметровый после того, как мяч попал в руку Гильямону.

После короткого разбега Ферран пробил, но промахнулся ― мяч пролетел мимо левой штанги далеко за ворота.

Какой шанс упущен!