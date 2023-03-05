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Как так?! Ферран не реализовал пенальти, промахнувшись мимо ворот

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А мог бы удвоить преимущество «Барсы».

Ферран Торрес определенно не может похвастаться стабильностью, в первой половине сезона его результаты были, мягко сказать, скромными, но в новом году он набрал форму и блеснул в нескольких матчах, особенно хорош он был в игре против «Кадиса».

Сегодня он вновь вышел в стартовом составе, пока Роберт Левандовски восстанавливается от травмы.

На 54-й минуте каталонцы заработали пенальти, к тому моменту они вели со счетом 1:0. Они получили право на одиннадцатиметровый после того, как мяч попал в руку Гильямону.

После короткого разбега Ферран пробил, но промахнулся ― мяч пролетел мимо левой штанги далеко за ворота.

Какой шанс упущен!

21 комментарий

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Rafa Mekhraliev
Дали пробить парню, да бы подбодрить маленько. А получилось как и всегда…
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Anton-Barcelona
Ответ Morgul13
Я чет не вижу там триколора
Дваколора свиных !!! Глаз шоколадный расскрой свой 🤣
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Morgul13
Ответ Anton-Barcelona
Уберите уже это ËБА.ЫЙ Флаг Свиней с трансляции Ла Лиги🤦🏻‍♂️
Я чет не вижу там триколора
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H1DER
Ответ dato ato
Если мне дать «немного» времени я тоже буду супер игрок. А сколько по твоему - «немного». Ещё не хватит?
ну не знаю с перехода с ман сити в барсу в первое время он нормально себя показывал и тогда у него не было конкуренции за выход,а щас сдал он позиции
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dato ato
Ответ H1DER
Я думаю Феррару надо дать немного времени и он вернёт свою форму
Если мне дать «немного» времени я тоже буду супер игрок. А сколько по твоему - «немного». Ещё не хватит?
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Alexander Sragovich
Ответ FanRocstar
Феранушка дал ясно понять что Летом нужно его продавать это просто ужас то что сыграл с Кадисом это так чисто чтобы его не трогали а тут решыл что можна не играть
Да не решил он ничего играть. С Кадисом его держал никакущий защитник. А так он дуб дубом.
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Anton-Barcelona
Уберите уже это ËБА.ЫЙ Флаг Свиней с трансляции Ла Лиги🤦🏻‍♂️
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Marakana
Лучбе бы Штеген пробил пенку. И забил бы и еще матч на сухой отыграл бы
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azamjzhon
На этом матчте Рафинья заслуживал дубль, этот косой взял и всё испортил
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Брулин
Учитывая красную карточку - скромная победа выглядит довольно приемлемым результатом.
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Kaloyan Yalamov
Тут вина и Ансу и Феррана, у одного психолог в помощь, у первого еГо взыграло, пошел мячь отбирать. Ну и Буся перед пробитием с советом подошел куда и как пробить, Ферран совсем запутался, и штагну лизнул мячом, а он и так по себе хрусталь психологический.
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Nogoi89
Феррану нужно сделать что-то с головой.
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Ali
Мешки : Ферран, Роберто и Фати
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azamjzhon
Ферран как всегда в своём стиле, он напоминает Мората.
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alan77
говоря про Торреса цитатой героя фильма ,,Киндзадза,,.. ,,скрипач не нужен,,
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василий иванов
надеюсь это бревнышко в конце сезона продадут!
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FanRocstar
Феранушка дал ясно понять что Летом нужно его продавать это просто ужас то что сыграл с Кадисом это так чисто чтобы его не трогали а тут решыл что можна не играть
+3
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+3
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Александр Белоусов
Ответ Kirill G.
Лучше бы Рафинье дал, он сегодня в огне🔥
Сейчас голов сливочных начнут , что там был пенальти , и пошло поехало
+1
-1
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Aslan Babochiev
Я когда увидел что этот аловяный будет бить, я в тот же момент сказал что он не забьет.
Лучше он Фати дал пробить, когда тот попросил у него. Чистый дуб
+11
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+9
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H1DER
Я думаю Феррару надо дать немного времени и он вернёт свою форму
0
-3
-3
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Kirill G.
Лучше бы Рафинье дал, он сегодня в огне🔥
+14
-1
+13
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