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Бускетс надел специальную повязку в честь гендерного равенства на матч с «Валенсией»

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Капитан «Барселоны» Серхио Бускетс вышел со специальной фиолетовой повязкой на игру против «Валенсии» на «Камп Ноу».

Это попытка клуба продвигать гендерное равенство во всем мире в преддверии Международного женского дня (8 марта).

Надпись на повязке гласит: «Равенство в наших цветах». Фиолетовый цвет часто ассоциируется с этим днем.

В прошлом сезоне «Барса» носила фиолетовую выездную майку, которая также предназначалась для защиты прав и равенства женщин.

3 комментария

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azar800@mail.ru
пидарги заполонили планету
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БУРГЕР КИНГ
Гендерное равенство это когда мужик работает на заводе и когда женщина тоже работает на заводе?
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local
Клоуны и футболист и спортс. Лет пять назад обоим было наплевать на все эти гендеры. Или их не было тогда?? ))
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