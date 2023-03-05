Капитан «Барселоны» Серхио Бускетс вышел со специальной фиолетовой повязкой на игру против «Валенсии» на «Камп Ноу».

Equality is in our colors. 🆔 pic.twitter.com/nOR72DW1sI — FC Barcelona (@FCBarcelona) March 5, 2023

Это попытка клуба продвигать гендерное равенство во всем мире в преддверии Международного женского дня (8 марта).

Надпись на повязке гласит: «Равенство в наших цветах». Фиолетовый цвет часто ассоциируется с этим днем.

В прошлом сезоне «Барса» носила фиолетовую выездную майку, которая также предназначалась для защиты прав и равенства женщин.