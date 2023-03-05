Хави на пресс-конференции высказался о структуре обороны «Барсы».

«Линия защиты начинается с Левандовски. Мы играем в блоке. Все атакуют и все защищаются», — сказал Хави СМИ.

«Если мы пропускаем мало голов, то это также благодаря вингерам, которые хорошо прессингуют», — добавил тренер «Барсы».

Хави не в первый раз подчеркивает роль нападающих «Барсы» в коллективной обороне команды — в этом процессе приходится участвовать всем, даже Роберту Левандовски.

Будет ли возможное возвращение Лео Месси полезным для игровой системы Хави? На клубном уровне он более «ленив» в прессинге, чем в сборной. Редко можно увидеть 35-летнего футболиста, занимающегося защитой (хотя существует стереотип, что он вообще этого не делает).

Возможно, новая расстановка Хави из четырех полузащитников может стать ключом к тому, чтобы Месси правильно вошел в команду.