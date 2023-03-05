У «Барсы» проблемы с заплатами. Давайте разбираться, кому платят больше
Последние два года «Барселона» испытывает проблемы с зарплатной ведомостью: просит, а иногда и требует игроков снизить финансовые запросы, дергает за рычаги и активно задействует аренды – вы точно об этом слышали.
Давайте взглянем, кто из игроков (на 5 марта 2023-го) получает от «Барсы» много денег. Вот топ-10:
1. Френки де Йонг - 18 млн евро в год
2. Серджи Бускетс - 17,76 млн евро
3. Роберт Левандовски - 10 млн евро
3. Жорди Альба - 10 млн евро
5. Ансу Фати - 6,7 млн евро
6. Жюль Кунде - 6,5 млн евро
7. Рафинья - 6 миллионов евро
8. Усман Дембеле - 5,76 млн евро
9. Ферран Торрес - 4,8 млн евро
Данные: Capology.
Ну надо, чтобы нашли хорошего портного тогда ))