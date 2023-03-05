FC BARCELONA
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У «Барсы» проблемы с заплатами. Давайте разбираться, кому платят больше

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Последние два года «Барселона» испытывает проблемы с зарплатной ведомостью: просит, а иногда и требует игроков снизить финансовые запросы, дергает за рычаги и активно задействует аренды – вы точно об этом слышали.

Давайте взглянем, кто из игроков (на 5 марта 2023-го) получает от «Барсы» много денег. Вот топ-10:

1. Френки де Йонг - 18 млн евро в год

2. Серджи Бускетс - 17,76 млн евро

3. Роберт Левандовски - 10 млн евро

3. Жорди Альба - 10 млн евро

5. Ансу Фати - 6,7 млн евро

6. Жюль Кунде - 6,5 млн евро

7. Рафинья - 6 миллионов евро

8. Усман Дембеле - 5,76 млн евро

9. Ферран Торрес - 4,8 млн евро

Данные: Capology.

6 комментариев

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NartApsua
Фати🤦‍♂️
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Бексултан Асанов
Ответ mutnyy
Почему Френки так много получает?
Бонус от Бартомеу
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messi_leo
С заплатами?
Ну надо, чтобы нашли хорошего портного тогда ))
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mutnyy
Почему Френки так много получает?
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Абдул Абакаев
Фати и Де йонг получают незаслуженно больше. а Бускетс с Альбой скоро уйдут
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Hella black
Р - выбираю р ))
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