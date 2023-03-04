Эпичные подробности расставания Жерара Пике и Шакиры сообщают многочисленные фан-аккаунты певицы в Твиттере.

Просочились слухи, что именно мать Пике предложила Шакире взять уроки серфинга в качестве нового хобби, чтобы сын успевал тайно приводить Клару Чиа к себе домой.

По-видимому, футболист изменял певице уже давно - появились кадры, где можно увидеть мать Пике и Чиа, которые были сняты еще в 2021 году.

Поклонники Шакиры в ярости.

💭 «Ей суждено оказаться в аду».

💭 «Эта старушка завоевала всю ненависть Латинской Америки - вполне заслуженно».

💭 «Шакира должна выпустить песню для свекрови... Приближается новый хит».

💭 «Я не могу в это поверить, я их не защищаю, я люблю Шакиру, но не могу в это поверить».