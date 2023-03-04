🔥🔥🔥 Ухх! Новый виток истории расставания Шакиры и Пике. Похоже, что мать Жерара убедила певицу заняться серфингом, чтобы сын мог тайно встречаться с Кларой Чиа. Еще в 2021 году! 😨
Эпичные подробности расставания Жерара Пике и Шакиры сообщают многочисленные фан-аккаунты певицы в Твиттере.
Просочились слухи, что именно мать Пике предложила Шакире взять уроки серфинга в качестве нового хобби, чтобы сын успевал тайно приводить Клару Чиа к себе домой.
По-видимому, футболист изменял певице уже давно - появились кадры, где можно увидеть мать Пике и Чиа, которые были сняты еще в 2021 году.
Поклонники Шакиры в ярости.
💭 «Ей суждено оказаться в аду».
💭 «Эта старушка завоевала всю ненависть Латинской Америки - вполне заслуженно».
💭 «Шакира должна выпустить песню для свекрови... Приближается новый хит».
💭 «Я не могу в это поверить, я их не защищаю, я люблю Шакиру, но не могу в это поверить».
"Если женщина занимается спортом, то муж ей будет изменять"