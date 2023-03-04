FC BARCELONA
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🔥🔥🔥 Ухх! Новый виток истории расставания Шакиры и Пике. Похоже, что мать Жерара убедила певицу заняться серфингом, чтобы сын мог тайно встречаться с Кларой Чиа. Еще в 2021 году! 😨

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Эпичные подробности расставания Жерара Пике и Шакиры сообщают многочисленные фан-аккаунты певицы в Твиттере.

Просочились слухи, что именно мать Пике предложила Шакире взять уроки серфинга в качестве нового хобби, чтобы сын успевал тайно приводить Клару Чиа к себе домой.

По-видимому, футболист изменял певице уже давно - появились кадры, где можно увидеть мать Пике и Чиа, которые были сняты еще в 2021 году.

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Поклонники Шакиры в ярости.

💭 «Ей суждено оказаться в аду».

💭 «Эта старушка завоевала всю ненависть Латинской Америки - вполне заслуженно».

💭 «Шакира должна выпустить песню для свекрови... Приближается новый хит».

💭 «Я не могу в это поверить, я их не защищаю, я люблю Шакиру, но не могу в это поверить».

6 комментариев

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Артем Чугунов
Автор
Ответ АМ АМ
И ноу фоток (
Почему? Есть же одна.
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прощай Роналду
А двоюродный брат держал свечку, а соседка с биноклем по рации подсказывала что им делать
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АМ АМ
И ноу фоток (
0
-1
-1
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faragoot
Суть новости:
"Если женщина занимается спортом, то муж ей будет изменять"
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0
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William Austin
ну зачем здесь эта новость??
+1
-1
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TravenS
А нет, ошибся я, говоря о проблеске журналистского начала в посте про Головина...
+3
-1
+2
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