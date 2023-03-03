В «Барселоне» оценили вклад Кессиэ в игру команды. Теперь клуб хочет его сохранить, и на это есть конкретная причина
Наконец-то доказал свою значимость.
На данный момент «Барселона» не рассматривает продажу Франка Кессиэ в летнее трансферное окно, несмотря на интерес к полузащитнику, сообщает Diario Sport.
Хави ценит позитивный настрой и трудолюбие ивуарийца. Кессиэ очень отличается от остальных полузащитников команды, и тренер считает, что именно поэтому он может принести пользу коллективу.
Франк тоже хочет продолжить свой путь на «Камп Ноу». 26-летний футболист долго адаптировался, поэтому первые месяцы выдались тяжелыми, но он набрал влияние в команде после перерыва на чемпионат мира.
В зимнее трансферное окно клуб рассматривал возможность продажи полузащитника, но он лично настоял на том, что хочет остаться и ему нужно время на адаптацию.
В этом сезоне Кессиэ сыграл в 29 матчах (в 12 из них он вышел в старте), забив 2 гола и сделав 3 результативные передачи.
А вы бы сохранили Кессиэ в команде?
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