Наконец-то доказал свою значимость.

На данный момент «Барселона» не рассматривает продажу Франка Кессиэ в летнее трансферное окно, несмотря на интерес к полузащитнику, сообщает Diario Sport.

Хави ценит позитивный настрой и трудолюбие ивуарийца. Кессиэ очень отличается от остальных полузащитников команды, и тренер считает, что именно поэтому он может принести пользу коллективу.

Франк тоже хочет продолжить свой путь на «Камп Ноу». 26-летний футболист долго адаптировался, поэтому первые месяцы выдались тяжелыми, но он набрал влияние в команде после перерыва на чемпионат мира.

В зимнее трансферное окно клуб рассматривал возможность продажи полузащитника, но он лично настоял на том, что хочет остаться и ему нужно время на адаптацию.

В этом сезоне Кессиэ сыграл в 29 матчах (в 12 из них он вышел в старте), забив 2 гола и сделав 3 результативные передачи.

А вы бы сохранили Кессиэ в команде?