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Восстановление Дембеле идет лучше, чем предполагалось. Появилась новая дата его возвращения на поле

Усман Дембеле Усман Дембеле
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Хорошие новости!

В конце января в матче с «Жироной» Усман Дембеле получил травму левого бедра. Каталонцам долгое время приходилось справляться без одного из ключевых игроков команды.

Изначально предполагалось, что он должен вернуться на поле только 19 марта к класико на «Камп Ноу».

Тем не менее заслуживающий доверия журналист Mundo Deportivo Ферран Мартинес сообщил, что восстановление вингера идет лучше, чем ожидалось. Дембеле скорее всего присоединится к групповой тренировке в понедельник, и уже сможет сыграть выйти на поле в матче против «Атлетика» 12 марта. Конечно же, он не выйдет в старте и не сыграет полный матч, однако на какое-то время он точно сможет появиться на поле.

Однако Усман еще не получил зеленый свет от медицинского штаба. Хави хочет избежать ненужных рисков и не будет форсировать возвращение игрока.

7 комментариев

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кто-то
Скорейшего выздоровления!
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Игорь Климов
Это прекрасная новость для всех болельщиков Барселоны, удачи!
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Фанат Барселоны
Прошлом сезоне был хорош
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Vlad
Отличная новость, а то рафинья вообще нечего не показывает в последних матчах
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Alexlagodny
Супер !!!
+1
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Inside 88 LW
Отличная новость! Ждём!
+3
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Рэд Уайт
важный отрезок в чемпе нужны как можно скорее и дембеле и педри с левой и крисом
+6
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