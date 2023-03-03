7 комментариев

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В конце января в матче с «Жироной» Усман Дембеле получил травму левого бедра. Каталонцам долгое время приходилось справляться без одного из ключевых игроков команды.

Изначально предполагалось, что он должен вернуться на поле только 19 марта к класико на «Камп Ноу».

Тем не менее заслуживающий доверия журналист Mundo Deportivo Ферран Мартинес сообщил, что восстановление вингера идет лучше, чем ожидалось. Дембеле скорее всего присоединится к групповой тренировке в понедельник, и уже сможет сыграть выйти на поле в матче против «Атлетика» 12 марта. Конечно же, он не выйдет в старте и не сыграет полный матч, однако на какое-то время он точно сможет появиться на поле.

Однако Усман еще не получил зеленый свет от медицинского штаба. Хави хочет избежать ненужных рисков и не будет форсировать возвращение игрока.