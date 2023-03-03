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«Барселона» запланировала встречу с Бускетсом. Испанец готов выслушать предложения

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Серджи Бускетс Серджи Бускетс
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Игрок до сих пор окончательно не определился с будущим.

По данным Габриэля Санса из Mundo Deportivo, руководство «Барселоны» и агент Серджи Бускетса договорились встретиться на следующей неделе, чтобы обсудить возможное продление контракта с игроком.

По словам Луиса Мигельсанса из Diario Sport, каталонцы хотят предложить контракт на год с опцией продления еще на второй сезон. Предложение включает серьезное уменьшение зарплаты хавбека.

Клуб надеется решить ситуацию с Бускетсом в ближайшее время, так как в планах начать подготовку к летнему трансферному окну.

Сам игрок еще не принял решение о будущем. У него есть предложения из МЛС и Саудовской Аравии, но он готов выслушать, что ему скажут в «Барсе». Хави все еще рассчитывает на игрока.

Несмотря на свой возраст, Серджи остается ключевым игроком на «Камп Ноу». В текущем сезон он сыграл в 30 матчах (26 в старте) и отдал одну голевую передачу.

5 комментариев

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Ramil Usmanov
Серджи останется в Барсе ещё на пару лет, как минимум.
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Рэд Уайт
5 млн максимум нужно предлагать,альбе и йонгу тоже нужно снизить зп
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прощай Роналду
Предложение звучит так: Мы хотим вернуть Лео, снизь по-братски зарплату)
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Hella black
Он в порядке !
Рано Бусе уходить в СА или МЛС.
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& Co1366
Буся остаётся.
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