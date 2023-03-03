Игрок до сих пор окончательно не определился с будущим.

По данным Габриэля Санса из Mundo Deportivo, руководство «Барселоны» и агент Серджи Бускетса договорились встретиться на следующей неделе, чтобы обсудить возможное продление контракта с игроком.

По словам Луиса Мигельсанса из Diario Sport, каталонцы хотят предложить контракт на год с опцией продления еще на второй сезон. Предложение включает серьезное уменьшение зарплаты хавбека.

Клуб надеется решить ситуацию с Бускетсом в ближайшее время, так как в планах начать подготовку к летнему трансферному окну.

Сам игрок еще не принял решение о будущем. У него есть предложения из МЛС и Саудовской Аравии, но он готов выслушать, что ему скажут в «Барсе». Хави все еще рассчитывает на игрока.

Несмотря на свой возраст, Серджи остается ключевым игроком на «Камп Ноу». В текущем сезон он сыграл в 30 матчах (26 в старте) и отдал одну голевую передачу.