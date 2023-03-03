Недавно клуб избавился от зависимости от Месси.

Один из статистических ресурсов сделал наглядную инфографику, на которой видна огромная зависимость «Барселоны» от Педри. А ведь молодому хавбеку всего 20 лет!

Всего было проанализировано 143 матча − 104 с Педри и 39 без него. Заметно, что по всем показателям каталонский клуб заметно проседает, когда на поле нет вундеркинда.

Самые серьезная разница в следующих показателях − количество голов (1,54 и 0,46), количество ударов по воротам (4,42 и 1,34), ожидаемые ассисты (1,23 и 0,44), количество созданных моментов (8,49 и 3,44), а также количество касаний в штрафной (24,6 и 9,5).

Это доказывает важность испанца для команды. С другой стороны, выглядит так, будто Хави не может заменить игрока, когда тот отсутствует на поле из-за травмы или дисквалификации. Такая зависимость от одного футболиста − довольно опасная штука.