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📊 «Барселона» с Педри и без него − две разные команды. Это ярко доказывает статистика

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Недавно клуб избавился от зависимости от Месси.

Один из статистических ресурсов сделал наглядную инфографику, на которой видна огромная зависимость «Барселоны» от Педри. А ведь молодому хавбеку всего 20 лет!

Всего было проанализировано 143 матча − 104 с Педри и 39 без него. Заметно, что по всем показателям каталонский клуб заметно проседает, когда на поле нет вундеркинда.

Самые серьезная разница в следующих показателях − количество голов (1,54 и 0,46), количество ударов по воротам (4,42 и 1,34), ожидаемые ассисты (1,23 и 0,44), количество созданных моментов (8,49 и 3,44), а также количество касаний в штрафной (24,6 и 9,5).

Это доказывает важность испанца для команды. С другой стороны, выглядит так, будто Хави не может заменить игрока, когда тот отсутствует на поле из-за травмы или дисквалификации. Такая зависимость от одного футболиста − довольно опасная штука.

2 комментария

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Ilya Trizna
Педри играет на действительно топовом уровне. Помимо него в команде просто некому создавать столько моментов, вот и команда страдает играю без него, а сама игра скатывается в тошниловку с навесами и автобусом.
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Игорь Климов
Без Педри очень сложно играть Барселоне.
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