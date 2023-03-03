Пока все весьма сомнительно.

17-летний Жоао Мендеш подписал контракт с молодежной командой «Барсы», в которой находился на просмотре.

В феврале 2022 года, после почти четырех сезонов в клубе, Мендеш покинул «Крузейро» и только сейчас подписал соглашение с молодежкой «Барсы» - по сути, он пробыл без клуба почти год, что для начала профессиональной карьеры очень даже опасно.

Да и путь во взрослый футбол у Рони-младшего довольно странный. Жоао впервые заинтересовался футболом в возрасте четырех лет, когда попросил мать записать его в футбольную школу. В возрасте десяти лет он присоединился к академии «Фламенго», а затем на короткое время перешел в мини-футбол (!!!) – играл за «Васко да Гама» и «Боавишту».

Нарезки Мендеша не то чтобы впечатляют, но вдруг гены возьмут свое?