FC BARCELONA
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Кунде, Алонсо, Бускетс ― лучшие. Оценки игроков «Барселоны» за победу в класико

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Все решится в ответном матче.

«Барселона» смогла обыграть «Реал» в первом матче полуфинала Кубка Испании со счетом 1:0, только единственный забитый мяч был автоголом. Однако это не случайно, и каталонцы определенно сделали все, чтобы этот гол случился.

Гави своей активностью вынудил Камавинга ошибиться на половине «Реала». Ферран получил мяч у центрального входа в штрафную и изящным пасом вывел Кессиэ один на один. Полузащитник пробил во вратаря, но мяч от Куртуа попал в Милитао и заскочил за ленточку.

В итоге каталонцы не дали мадридцам сравнять счет благодаря усилиям Алонсо, Кунде и Араухо, за что защитники и получили высшие оценки по версии SofaScore, как и Бускетс, который упорно отбирал мяч у соперников.

Давайте взглянем на оценки всех игроков:

А также на показатели всей команды («Барселона» в левой колонке):

А кого бы вы выделили в этом матче?

21 комментарий

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turcanudima87@gmail.com
Ответ Rafa Mekhraliev
Фати - MVP
Фати - WC
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turcanudima87@gmail.com
На удивление очень сильно сыграл Алонсо👏
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Myrat Komekow
Ответ Vlad
Лучший игрок араухо без сомнений
На удивление, Кунде тоже хорошо сыграл
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Pailak Petrosian
Ответ TAGAY
Ферран имеет в активе 2 созданных момента, в одном 1 на 1, во втором так же убойный момент для Кессиэ,+ очень активно и хорошо помогал в обороне, не Гави в этом плане но да, сыграл не плохо. Гави кстати заслужил такую же оценку 7.0 было бы справедливее, но и Ферран заслужил не меньше 7. так что не надо тут ля ля!
Бро
Ферран пускай хоть тройное сальто сделает, но не вклад в игру несравним с Гави
Гави Монстр!!!
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Pailak Petrosian
Ответ Геннадий Зальцман
Идиот ставит такие оценки. Кессье очень прилично отыграл.
может Табас решает, кто лучше всех сыграл))))
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Геннадий Зальцман
Ответ Pailak Petrosian
Гави хуже Феррана??? Кто даёт такие оценки? Видимо я смотрел другой матч сегодня
Идиот ставит такие оценки. Кессье очень прилично отыграл.
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Барселона Каталония
ФЕРРАН 7.0 ?
Вы это серьёзно?
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TAGAY
Ответ Pailak Petrosian
Гави хуже Феррана??? Кто даёт такие оценки? Видимо я смотрел другой матч сегодня
Ферран имеет в активе 2 созданных момента, в одном 1 на 1, во втором так же убойный момент для Кессиэ,+ очень активно и хорошо помогал в обороне, не Гави в этом плане но да, сыграл не плохо. Гави кстати заслужил такую же оценку 7.0 было бы справедливее, но и Ферран заслужил не меньше 7. так что не надо тут ля ля!
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TAGAY
Ферран сыграл не плохо, в оборону бегал активно плюс создал 2 момента, по сути единственные моменты в этой игре. были передерживание,ошибки но это уже далеко не тот Ферран что был месяцами назад,когда выходил и уже терялся. он уже возвращает в себе уверенность!
Раф активно и мощно оборонялся но с мячом слабовато сыграл. средне,если коротко!
Кессиэ медленный.. летом продать! он явно выделятся на фоне всех игроков Барсы. когда они с Бусом вместе у Барсы контроль мяча на идет, от слова совсем, один медленный рядом с пахарями Педри,Гави и Френки еще норм, но два медленных игрока в центре да еще и без Педри.. ужасный центр! лучше бы дали играть Пабло, думаю через 4-5 матча он уже стал бы своим и убедил бы Хави, но ХАВИ боится рисковать.
защита была надежна, онисыграли превосходно! Араухо просто хорошо читает игру, быстрый и резкий что очень сильно упрощает ему играть против дриблеров. лучший игрок Барсы в сезоне, наряду с Педри!
прессинговали хорошо, игроки Реала чтоб просто дойти до защитников уже бегали и двигались больше уже не так как раньше когда одним пасом спокойно лицом к лицу с защитниками находились.. Гави БАТЯ ПРЕССИНГА!хотя сегодня с мячом так же слабо играл.
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Inside 88 LW
Араухо, Кундэ , ФдЙ, Бускетс - просто потом и кровью добыли победу.
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Winnie the Pooh
ферран, это не футболист. с мячом бежит, видит, что некуда дальше бежать, накроют, хочет развернуться, но на пустом месте, тупо не дотягивается до мяча, и дарит его реалу. я просто в шоке. он даже не бежал, рафинья хотя бы скорость включал, но и от него толку нет, в защите лучше смотрелся, чем в атаке. а фати, вот он вроде бы ничего не сделал вообще, но сложилось впечатление, что был лучше чем рафинья и торрес вместе взятые, он и где надо придержал мяч, сохранил, назад отдал, а не тупо отдал реалу. ну а араухо, я думаю он во снах винисиуса очень плотно обосновался
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Rafa Mekhraliev
Фати - MVP
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Butrymovich Mikalai
Араухо топ матч провел .
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shermatovsherzad7677@gmail.com
Ответ Pailak Petrosian
Гави хуже Феррана??? Кто даёт такие оценки? Видимо я смотрел другой матч сегодня
И не говори ферран и рафинья постоянно мяч теряли
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прощай Роналду
Не будем искать Кто лучше а кто хуже, все хорошо сыграли, все Молодцы Всем большое спасибо, Араухо отдельное Большое спасибо за танцора❤️
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+1
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Ilya Trizna
За что Кесье так принизили? Даже у Кати оценка выше... А Ферран что такого выдающегося показал?
+2
-2
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Barca
Поздравляю, товарищи, теперь, как минимум, на денёк - два мы не увидим glorikov реала ))
+3
0
+3
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Темирлан Шаваев
Как же ужасно сыграл Рафинья, проигрывал любое единоборство Начо или Рудюгеру, также ни как не мог обыграть кого-то.
+5
0
+5
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Pailak Petrosian
Гави хуже Феррана???
Кто даёт такие оценки?
Видимо я смотрел другой матч сегодня
+5
0
+5
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Barca
Защита, как всегда, лучшая!
Странно, что у Кессье такая маленькая оценка🤨
+6
-1
+5
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Vlad
Лучший игрок араухо без сомнений
+11
0
+11
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