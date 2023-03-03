21 комментарий

Все решится в ответном матче.

«Барселона» смогла обыграть «Реал» в первом матче полуфинала Кубка Испании со счетом 1:0, только единственный забитый мяч был автоголом. Однако это не случайно, и каталонцы определенно сделали все, чтобы этот гол случился.

Гави своей активностью вынудил Камавинга ошибиться на половине «Реала». Ферран получил мяч у центрального входа в штрафную и изящным пасом вывел Кессиэ один на один. Полузащитник пробил во вратаря, но мяч от Куртуа попал в Милитао и заскочил за ленточку.

В итоге каталонцы не дали мадридцам сравнять счет благодаря усилиям Алонсо, Кунде и Араухо, за что защитники и получили высшие оценки по версии SofaScore, как и Бускетс, который упорно отбирал мяч у соперников.

Давайте взглянем на оценки всех игроков:

А также на показатели всей команды («Барселона» в левой колонке):

А кого бы вы выделили в этом матче?