21 комментарий

Кунде, Алонсо, Бускетс ― лучшие. Оценки игроков «Барселоны» за победу в класико
Все решится в ответном матче.
«Барселона» смогла обыграть «Реал» в первом матче полуфинала Кубка Испании со счетом 1:0, только единственный забитый мяч был автоголом. Однако это не случайно, и каталонцы определенно сделали все, чтобы этот гол случился.
Гави своей активностью вынудил Камавинга ошибиться на половине «Реала». Ферран получил мяч у центрального входа в штрафную и изящным пасом вывел Кессиэ один на один. Полузащитник пробил во вратаря, но мяч от Куртуа попал в Милитао и заскочил за ленточку.
В итоге каталонцы не дали мадридцам сравнять счет благодаря усилиям Алонсо, Кунде и Араухо, за что защитники и получили высшие оценки по версии SofaScore, как и Бускетс, который упорно отбирал мяч у соперников.
Давайте взглянем на оценки всех игроков:
А также на показатели всей команды («Барселона» в левой колонке):
А кого бы вы выделили в этом матче?
Ферран пускай хоть тройное сальто сделает, но не вклад в игру несравним с Гави
Гави Монстр!!!
Вы это серьёзно?
Раф активно и мощно оборонялся но с мячом слабовато сыграл. средне,если коротко!
Кессиэ медленный.. летом продать! он явно выделятся на фоне всех игроков Барсы. когда они с Бусом вместе у Барсы контроль мяча на идет, от слова совсем, один медленный рядом с пахарями Педри,Гави и Френки еще норм, но два медленных игрока в центре да еще и без Педри.. ужасный центр! лучше бы дали играть Пабло, думаю через 4-5 матча он уже стал бы своим и убедил бы Хави, но ХАВИ боится рисковать.
защита была надежна, онисыграли превосходно! Араухо просто хорошо читает игру, быстрый и резкий что очень сильно упрощает ему играть против дриблеров. лучший игрок Барсы в сезоне, наряду с Педри!
прессинговали хорошо, игроки Реала чтоб просто дойти до защитников уже бегали и двигались больше уже не так как раньше когда одним пасом спокойно лицом к лицу с защитниками находились.. Гави БАТЯ ПРЕССИНГА!хотя сегодня с мячом так же слабо играл.
Кто даёт такие оценки?
Видимо я смотрел другой матч сегодня
Странно, что у Кессье такая маленькая оценка🤨