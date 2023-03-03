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Жесткий фол Винисиуса. Чуть не задушил де Йонга и получил желтую

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Еще и устроил перепалку с судьей.

Сегодня «Барселона» играет с «Реалом» в первом матче полуфинала Кубка Испании.

С первой же минуты обе команды начали давить на ворота друг друга и бороться за лидерство на поле, не жалея сил и здоровья соперников. И на 23-й минуте Винисиус решил применить прием в стиле ММА против Френки де Йонга.

В процессе борьбы за мяч бразилец сначала пытался удержать игрока каталонцев за корпус, но, когда это не помогло, второй схватился за шею голландца и повалил его на землю.

За такую выходку судья сразу показал Винисиусу желтую, но такой исход его не устроил. Он пошел ругаться с судьей, да так раззадорился, что даже Маркосу Алонсо пришлось его останавливать.

Однако рефери не стал наказывать игрока «Реала» и отпустил его с миром.

Бразилец и де Йонг в конце пожали друг другу руки, но ситуация действительно удивительная.

Левандовски получил дисквалификацию уж точно за меньшее.

12 комментариев

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Analniy Magistr
Торреса да это дали красную и дискву (в матче с Атлетико )
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Игорь Климов
Винисиус в этом моменте сыграл очень недостойно.
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UnforgivenX2
Ответ *****Mr.Vaart_23*****
лучше иди русский поучи
иди английский поучи
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*****Mr.Vaart_23*****
Ответ FanRocstar
Не в обиду фанам Реала но Винисиус реально как девочка чуть что жолтую получил сразу как так ты чо судья
лучше иди русский поучи
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-3
-3
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Schiaff1no
Ответ mkudusov
Забавно, что после этого он еще бычил на судью, лол. А потом жалуется, что к нему плохо относятся
Матч не смотрел, но на скринах он явно до игрока Барсы пытается добраться.
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mkudusov
Забавно, что после этого он еще бычил на судью, лол. А потом жалуется, что к нему плохо относятся
+10
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+10
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twitch dad
Надо было Красную давать за такие выходки
+4
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+4
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S H A R K
Зато за нырок Рюдигера Анхелю красную дадут
+2
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+2
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FanRocstar
Не в обиду фанам Реала но Винисиус реально как девочка чуть что сразу судья ты чо охренел я тут не причём
+3
0
+3
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Jack Stifferson
ну Винни все обижают, вот и не дали красную, а то судьб бы потом сожрали с потрохами блмщики
+4
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+4
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FanRocstar
Не в обиду фанам Реала но Винисиус реально как девочка чуть что жолтую получил сразу как так ты чо судья
+13
-1
+12
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Данил Ленивцев-Фильков
А, извините, где красная?
+15
-1
+14
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