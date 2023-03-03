12 комментариев

Еще и устроил перепалку с судьей.

Сегодня «Барселона» играет с «Реалом» в первом матче полуфинала Кубка Испании.

С первой же минуты обе команды начали давить на ворота друг друга и бороться за лидерство на поле, не жалея сил и здоровья соперников. И на 23-й минуте Винисиус решил применить прием в стиле ММА против Френки де Йонга.

В процессе борьбы за мяч бразилец сначала пытался удержать игрока каталонцев за корпус, но, когда это не помогло, второй схватился за шею голландца и повалил его на землю.

За такую выходку судья сразу показал Винисиусу желтую, но такой исход его не устроил. Он пошел ругаться с судьей, да так раззадорился, что даже Маркосу Алонсо пришлось его останавливать.

Однако рефери не стал наказывать игрока «Реала» и отпустил его с миром.

Бразилец и де Йонг в конце пожали друг другу руки, но ситуация действительно удивительная.

Левандовски получил дисквалификацию уж точно за меньшее.