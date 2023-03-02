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Сегодня Серджи Бускетс может поставить два рекорда класико. Обойдет культовых игроков «Барселоны» и «Реала»

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Оставит свой след в истории испанского футбола.

Серджи Бускетс может поставить рекорд «Барселоны» в первом полуфинальном матче Кубка Испании против «Реала».

Если сегодня испанский полузащитник появится на поле, то он станет игроком с наибольшим количеством матчей в класико.

В настоящее время он делит первое место по этому показателю с Лионелем Месси и Серхио Рамосом, все они сыграли в 45 матчах. Первый матч полуфинала Кубка для Бускетса станет 46-м класико в карьере, и это станет абсолютным рекордом в истории противостояния этих двух команд.

Более того, если «Барса» выиграет, то Серджи станет игроком с наибольшим количеством побед в истории класико. На данный момент он делит первое место с бывшим игроком «Мадрида» Франсиско Хенто, у них на счету по 21-й победе.

Ожидается, что капитан «Барсы» выйдет в стартовом составе и сможет войти в историю испанского футбола.

2 комментария

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alberto-m
Ответ Игорь Климов
Удачи Бускетсу!
Удачи Барсе!!!!!!!
+1
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+1
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Игорь Климов
Удачи Бускетсу!
0
0
0
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