Оставит свой след в истории испанского футбола.

Серджи Бускетс может поставить рекорд «Барселоны» в первом полуфинальном матче Кубка Испании против «Реала».

Если сегодня испанский полузащитник появится на поле, то он станет игроком с наибольшим количеством матчей в класико.

В настоящее время он делит первое место по этому показателю с Лионелем Месси и Серхио Рамосом, все они сыграли в 45 матчах. Первый матч полуфинала Кубка для Бускетса станет 46-м класико в карьере, и это станет абсолютным рекордом в истории противостояния этих двух команд.

Более того, если «Барса» выиграет, то Серджи станет игроком с наибольшим количеством побед в истории класико. На данный момент он делит первое место с бывшим игроком «Мадрида» Франсиско Хенто, у них на счету по 21-й победе.

Ожидается, что капитан «Барсы» выйдет в стартовом составе и сможет войти в историю испанского футбола.