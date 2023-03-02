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«Барселона» приняла решение относительно будущего Френки де Йонга в команде. Повлиял интерес к игроку со стороны «Манчестер Юнайтед»

Френки де Йонг Френки де Йонг
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Выдыхаем.

«Барселона» приняла решение о будущем Френки де Йонга в клубе на фоне интереса со стороны «Манчестер Юнайтед».

В интервью YouTube-каналу The United Stand Фабрицио Романо сообщил, что «блауграна» ясно дала понять остальным клубам, что летом даже не будет выслушивать никакие предложения по полузащитнику. Это произошло после того, как появилась информация о том, что Эрик тен Хаг хочет попытаться убедить голландца присоединиться к нему на «Олд Траффорд» в следующем сезоне.

Де Йонг стал важным игроком в команде Хави, и «Барса» ни в коем случае не будет его продавать.

В этом сезоне Френки провел за «Барселону» 30 матчей, забив 2 гола и отдав 1 результативную передачу.

2 комментария

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Bob Ganiev
о, конец выдуманной сказки про продажу Де Йонга?
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Real Madrid l
Де Йонг сейчас система-образующий игрок Барсы. Вполне логично, что не хотят продавать.
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