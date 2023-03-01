Внес большой вклад в историю клуба.

1 марта 2008 года легенда «Барселоны» Роналдиньо забил свой последний гол за клуб. С тех пор прошло 15 лет.

В том матче каталонцы играли на выезде против мадридского «Атлетико». Этот великолепный гол на 29-й минуте открыл счет в игре, но после «матрасники» ответили сразу четырьмя − забивали дважды Агуэро, Макси Родригес и Диего Форлан. Окончательный счет на 73-й минуте установил Самюэль Это'О.

15 июля 2008 года Роналдиньо покинул клуб и за 24,1 млн евро стал игроком «Милана».

В составе «Барселоны» великий бразилец стал двукратным чемпионом Испании и двукратным обладателем Суперкубка Испании, а также раз выиграл Лигу чемпионов.

А какое у вас самое яркое воспоминание о карьере Роналдиньо в «Барселоне»? Пишите в комментариях.