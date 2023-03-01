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📹 Это было незабываемо. Ровно 15 лет назад Роналдиньо забил последний мяч за «Барселону»

Роналдиньо Роналдиньо
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Внес большой вклад в историю клуба.

1 марта 2008 года легенда «Барселоны» Роналдиньо забил свой последний гол за клуб. С тех пор прошло 15 лет.

В том матче каталонцы играли на выезде против мадридского «Атлетико». Этот великолепный гол на 29-й минуте открыл счет в игре, но после «матрасники» ответили сразу четырьмя − забивали дважды Агуэро, Макси Родригес и Диего Форлан. Окончательный счет на 73-й минуте установил Самюэль Это'О.

15 июля 2008 года Роналдиньо покинул клуб и за 24,1 млн евро стал игроком «Милана».

В составе «Барселоны» великий бразилец стал двукратным чемпионом Испании и двукратным обладателем Суперкубка Испании, а также раз выиграл Лигу чемпионов.

А какое у вас самое яркое воспоминание о карьере Роналдиньо в «Барселоне»? Пишите в комментариях.

3 комментария

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Rule1
Икона стиля ! Первый футболист чьи скилы были ещё на Нокиях
+1
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
sp.msk.86
Величайший!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Игорь Климов
Волшебник - Роналдиньо, классный гол!
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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