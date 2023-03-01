Скоро увидим, помогло ли это.

«Барселона» была ошеломлена поражением от «Альмерии» со счетом 1:0 в Ла Лиге, из-за которой каталонцам, возглавляющим турнирную таблицу, не удалось оторваться на 10 очков от «Реала».

По понятным причинам команда была удручена этим проигрышем, и Хави пришлось взять дело в свои руки и мотивировать игроков, ведь сезон еще далеко не окончен.

Mundo Deportivo сообщает, что главный тренер написал в общий чат коллектива сообщение, где призвал игроков сохранять уверенность в себе.

Текст этого сообщения был таков:

«Мы находимся в ключевом моменте сезона, и мы должны вернуть нашу страсть».

После вылета из Лиги Европы у «Барсы» все еще много целей на этот сезон ― клуб стремиться взять требл. Важным этапом к этой цели является матч с «Реалом» в полуфинале Кубка Испании, который состоится в четверг.