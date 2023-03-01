FC BARCELONA
Блог

Игроки «Барселоны» были ошеломлены поражением от «Альмерии». Чтобы поднять командный дух, Хави написал им одно сообщение

Хави Хави
Барселона Барселона
Клубы Клубы
Футбол Футбол

Скоро увидим, помогло ли это.

«Барселона» была ошеломлена поражением от «Альмерии» со счетом 1:0 в Ла Лиге, из-за которой каталонцам, возглавляющим турнирную таблицу, не удалось оторваться на 10 очков от «Реала».

По понятным причинам команда была удручена этим проигрышем, и Хави пришлось взять дело в свои руки и мотивировать игроков, ведь сезон еще далеко не окончен.

Mundo Deportivo сообщает, что главный тренер написал в общий чат коллектива сообщение, где призвал игроков сохранять уверенность в себе.

Текст этого сообщения был таков:

«Мы находимся в ключевом моменте сезона, и мы должны вернуть нашу страсть».

После вылета из Лиги Европы у «Барсы» все еще много целей на этот сезон ― клуб стремиться взять требл. Важным этапом к этой цели является матч  с «Реалом» в полуфинале Кубка Испании, который состоится в четверг.

2 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Inside 88 LW
Мы должны вернуть нашу страсть.
Следующие его слова - Реал фаворит, Винисиус много забивает (7 голов в 22 матчах) он красавчик, Барса потеряло лицо.
P.S. Как-то невзрачная писулька(простите "мотивация") на фоне его интервью.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
David Avagyan
Звучит как смс мужа жене.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий