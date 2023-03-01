Игроки «Барселоны» были ошеломлены поражением от «Альмерии». Чтобы поднять командный дух, Хави написал им одно сообщение
Скоро увидим, помогло ли это.
«Барселона» была ошеломлена поражением от «Альмерии» со счетом 1:0 в Ла Лиге, из-за которой каталонцам, возглавляющим турнирную таблицу, не удалось оторваться на 10 очков от «Реала».
По понятным причинам команда была удручена этим проигрышем, и Хави пришлось взять дело в свои руки и мотивировать игроков, ведь сезон еще далеко не окончен.
Mundo Deportivo сообщает, что главный тренер написал в общий чат коллектива сообщение, где призвал игроков сохранять уверенность в себе.
Текст этого сообщения был таков:
«Мы находимся в ключевом моменте сезона, и мы должны вернуть нашу страсть».
После вылета из Лиги Европы у «Барсы» все еще много целей на этот сезон ― клуб стремиться взять требл. Важным этапом к этой цели является матч с «Реалом» в полуфинале Кубка Испании, который состоится в четверг.
Следующие его слова - Реал фаворит, Винисиус много забивает (7 голов в 22 матчах) он красавчик, Барса потеряло лицо.
P.S. Как-то невзрачная писулька(простите "мотивация") на фоне его интервью.