FC BARCELONA
Блог

Хави внезапно назвал «Мадрид» фаворитом класико. Тренер в очередной раз похвалил Винисиуса

Барселона Барселона
Винисиус Жуниор Винисиус Жуниор
Клубы Клубы
Хави Хави
Класико Класико
Футбол Футбол

У каталонцев достаточно потерь.

Во время пресс-конференции перед матчем Кубка Испании против «Мадрида» Хави дал пресс-конференцию. На ней он назвал соперника главным фаворитом первого матча этого противостояния.

«Думаю, что «Мадрид» − фаворит в этом матче. Они чемпионы лиги, а также действующий победитель Лиги чемпионов. Несмотря на то, что было в Суперкубке, думаю, что именно «сливочные» − фаворит».

Главный тренер также в очередной раз сказал приятные слова в адрес Винисиуса.

«Винисиус имеет значение. Он исключительный игрок и забивает голы. Он игрок, за которым нужно следить, он находится на высоком уровне. Думаю, что исход матча решится на «Камп Ноу». У нас есть прекрасная возможность выиграть трофей».

В последнем класико «Барселона» обыграла «Мадрид» со счетом 3:1. Это произошло в финале Суперкубка Испании. Это победа стала первым трофеем для Хави у руля тренера каталонцев.

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
прощай Роналду
Ответ Vlad
Вон он один уже прибежал
Где 1 там и 2)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Rule1
Винчик и в прям самый опасный игрок Реала
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Vlad
Ответ прощай Роналду
Всем это понятно, даже фанатам Барсы, а хейтеры сейчас набегут со своими глупыми шуточками
Вон он один уже прибежал
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
прощай Роналду
Я бы даже сказал что это не Реал фаворит а Барса не фаворит, кто поймёт молодец)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
прощай Роналду
Всем это понятно, даже фанатам Барсы, а хейтеры сейчас набегут со своими глупыми шуточками
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий