У каталонцев достаточно потерь.

Во время пресс-конференции перед матчем Кубка Испании против «Мадрида» Хави дал пресс-конференцию. На ней он назвал соперника главным фаворитом первого матча этого противостояния.

«Думаю, что «Мадрид» − фаворит в этом матче. Они чемпионы лиги, а также действующий победитель Лиги чемпионов. Несмотря на то, что было в Суперкубке, думаю, что именно «сливочные» − фаворит».

Главный тренер также в очередной раз сказал приятные слова в адрес Винисиуса.

«Винисиус имеет значение. Он исключительный игрок и забивает голы. Он игрок, за которым нужно следить, он находится на высоком уровне. Думаю, что исход матча решится на «Камп Ноу». У нас есть прекрасная возможность выиграть трофей».

В последнем класико «Барселона» обыграла «Мадрид» со счетом 3:1. Это произошло в финале Суперкубка Испании. Это победа стала первым трофеем для Хави у руля тренера каталонцев.