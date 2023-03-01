FC BARCELONA
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🤯🤯🤯 «Барселона» проиграла все матчи, в которых делала больше 40 кроссов. Почему Хави игнорирует эту проблему?

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Фаны считают, что дело в Левандовском.

Любопытную статистику нашли внимательные фанаты «Барселоны».

Они обнаружили, что команда Хави проиграла каждый матч, в котором делала более 40 кроссов.

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Получается, что когда «Барса» начинает штурмовать соперника через навесы, то это неизменно приводит к поражениям. Удручающий факт.

Фанаты сине-гранатовых порассуждали на эту тему.

💭 «Нам нужен лучший нападающий, такой как Холанд... Левандовски уже закончился».

💭 «Я заметил тенденцию, что каждый раз, когда «Барса» сталкивается с командами у которых низкий блок, мы всегда начинаем навешивать. Это не просто тренерская проблема, я чувствую, что это клубная проблема, потому что Хави и многие тренеры до него продолжали это делать, и это пора уже прекратить».

💭 «Без Гави и Педри, что мы еще можем делать?».

💭 «Я больше всего беспокоюсь, что Леви может начать искать новую команду после этого сезона».

А вы как думаете?

5 комментариев

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Иван Иванов
Надо чтобы в штабе у Хави ассистентами были Иньеста и Пуйоль ,как в Баварии сидят же на трибуне совет директоров Беккенбауэр,Уле хенесс и Оливер кан .
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РВКИН СУ ГС СВ
А не наоборот?Матч, который проигрывается, приводит к навалу через навесы
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Corazon blaugrana
На такие ситуации и был нужен Люк Де Йонг. Когда противник ставит Автобус то забить с игры становится слишком трудно. Если повезет то можно забить с кросса или с пенальти. Левандовски не железный человек, не сможет играть топово каждый матч. А других высоких нападающих в команде нет. Люк бы забил 1 из 40 попыток.
+1
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+1
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fellx
Зачем Барсе результаты? Главное у них есть Педри Гави, которые бриллианты и голден бои в местных матчах. В Европе даже МЮ проиграли
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Raybay
допустим барсе нужен не хави, а кто на замену? снова куман, вальверде, сетьен? пускай лучше остается Хави дальше виднее будет
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-1
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