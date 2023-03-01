Фаны считают, что дело в Левандовском.

Любопытную статистику нашли внимательные фанаты «Барселоны».

Они обнаружили, что команда Хави проиграла каждый матч, в котором делала более 40 кроссов.

Получается, что когда «Барса» начинает штурмовать соперника через навесы, то это неизменно приводит к поражениям. Удручающий факт.

Фанаты сине-гранатовых порассуждали на эту тему.

💭 «Нам нужен лучший нападающий, такой как Холанд... Левандовски уже закончился».

💭 «Я заметил тенденцию, что каждый раз, когда «Барса» сталкивается с командами у которых низкий блок, мы всегда начинаем навешивать. Это не просто тренерская проблема, я чувствую, что это клубная проблема, потому что Хави и многие тренеры до него продолжали это делать, и это пора уже прекратить».

💭 «Без Гави и Педри, что мы еще можем делать?».

💭 «Я больше всего беспокоюсь, что Леви может начать искать новую команду после этого сезона».

А вы как думаете?