😲😲😲 Цифры показывают, что «Барселона» без Педри - средняя команда. Без испанца процент побед снизился на 33%
В - Влияние.
«Барселона» испытывает серьезные проблемы в последних играх.
Похоже, что Педри был ключевым игроком испанского тренера в успехе команды в Ла Лиге.
Процент побед Хави с Педри в составе составляет 90%. Он выиграл 27 из 31 игры, в которой выходил на поле.
И вот, тот же процент побед снижается до 57, когда испанец не выходит на поле в стартовом составе. «Барса» выиграла всего 9 из 18 матчей, когда Педри пропускал игру.
Напомним, что полузащитник получил травму в первом матче плей-офф Лиги Европы против «Манчестер Юнайтед». Скорее всего, Педри пропустит еще несколько недель.
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