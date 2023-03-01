В - Влияние.

«Барселона» испытывает серьезные проблемы в последних играх.

Похоже, что Педри был ключевым игроком испанского тренера в успехе команды в Ла Лиге.

Процент побед Хави с Педри в составе составляет 90%. Он выиграл 27 из 31 игры, в которой выходил на поле.

И вот, тот же процент побед снижается до 57, когда испанец не выходит на поле в стартовом составе. «Барса» выиграла всего 9 из 18 матчей, когда Педри пропускал игру.

Напомним, что полузащитник получил травму в первом матче плей-офф Лиги Европы против «Манчестер Юнайтед». Скорее всего, Педри пропустит еще несколько недель.