FC BARCELONA
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😲😲😲 Цифры показывают, что «Барселона» без Педри - средняя команда. Без испанца процент побед снизился на 33%

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В - Влияние.

«Барселона» испытывает серьезные проблемы в последних играх.

Похоже, что Педри был ключевым игроком испанского тренера в успехе команды в Ла Лиге.

Процент побед Хави с Педри в составе составляет 90%. Он выиграл 27 из 31 игры, в которой выходил на поле.

И вот, тот же процент побед снижается до 57, когда испанец не выходит на поле в стартовом составе. «Барса» выиграла всего 9 из 18 матчей, когда Педри пропускал игру.

Напомним, что полузащитник получил травму в первом матче плей-офф Лиги Европы против «Манчестер Юнайтед». Скорее всего, Педри пропустит еще несколько недель.

3 комментария

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Леван Сиукаев
Барса и с Педри средная команда,а первое место в таблице,скорее везение и стечение обстоятелств,чем закономерность,ну как например прошлогодный Милан
0
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-3
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Санитар-волк
Ну, строго говоря, нынешняя "Барса" - строящаяся команда. В таких ситуациях выпадение ключевого игрока всегда болезненно.
+6
0
+6
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Ramil Usmanov
Пора уже другим проявить себя в отсутствии Педри.
+6
0
+6
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