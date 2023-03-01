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❤️ «Прозвучит сентиментально, но Месси всегда будет игроком «Барсы». Фабрегас признался, что хочет возвращения Лео в Каталонию

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Ведь он и есть «Барса».

Экс-полузащитник «Барселоны» Франсеск Фабрегас прокомментировал реакцию фанатов клуба на последние достижения Месси.

«Поклонники «Барселоны» празднуют достижения Месси? Прозвучит сентиментально, но Месси всегда будет игроком «Барсы». Он самый важный игрок в истории клуба. И это не изменится. Не важно, что он выиграл чемпионат мира в качестве игрока «ПСЖ».

«Я бы хотел, чтобы Месси вернулся в «Барселону», но это очень личное решение».

Болельщики с пониманием отнеслись к словам Фабрегаса.

💭 «Сказал канонир».

💭 «Лео поставят статую возле «Камп Ноу». Это будет последняя печать его наследия, как величайшего спортсмена в истории».

💭 «Он всегда будет одним из нас».

💭 «Я никогда не пойму некоторых поклонников «Барсы», которые продолжают говорить: «Месси не наш игрок, почему нам не все равно». Месси всегда будет частью истории клуба, и поэтому он всегда будет в нашем сердце, независимо от того, за кого он играет. В этом нет абсолютно ничего плохого».

💭 «Он буквально написал 90% истории клуба, я не понимаю, когда люди говорят, что мы должны двигаться без него».

4 комментария

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9chymzyxvz
Сколько бы все не кричали клуб выше игроков, клубы делают такими какие они есть именно ключевые игроки. Неприлично глупо отрицать влияние Месси на Барсу и ее наследие.
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Терминатор///Айлбибекович
Лео это лучшее,что было в истории Барсы.Очень надеюсь,что Лео хотя бы один сезон проведет за Блауграну.
+2
0
+2
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Эд
в реальности же - барсе надо было давно избавляться от балласта, чтобы не утонуть от фин.жадности половины днкшных, впереди не пахнет светлым будущим
0
-2
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Raindrop Drop Top
Нет в этом смысла, история Месси в Барселоне уже завершена, но было бы круто собрать и провести прощальный матч для легенды. А еще лучше, если это было бы на обновленном Камп Ноу в присутствии других значимых легенд. Уверен, что так и сделают
+1
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