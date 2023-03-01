Ведь он и есть «Барса».

Экс-полузащитник «Барселоны» Франсеск Фабрегас прокомментировал реакцию фанатов клуба на последние достижения Месси.

«Поклонники «Барселоны» празднуют достижения Месси? Прозвучит сентиментально, но Месси всегда будет игроком «Барсы». Он самый важный игрок в истории клуба. И это не изменится. Не важно, что он выиграл чемпионат мира в качестве игрока «ПСЖ».

«Я бы хотел, чтобы Месси вернулся в «Барселону», но это очень личное решение».

Болельщики с пониманием отнеслись к словам Фабрегаса.

💭 «Сказал канонир».

💭 «Лео поставят статую возле «Камп Ноу». Это будет последняя печать его наследия, как величайшего спортсмена в истории».

💭 «Он всегда будет одним из нас».

💭 «Я никогда не пойму некоторых поклонников «Барсы», которые продолжают говорить: «Месси не наш игрок, почему нам не все равно». Месси всегда будет частью истории клуба, и поэтому он всегда будет в нашем сердце, независимо от того, за кого он играет. В этом нет абсолютно ничего плохого».

💭 «Он буквально написал 90% истории клуба, я не понимаю, когда люди говорят, что мы должны двигаться без него».