В прошлом году не удалось.

По данным Manchester Evening News, Эрик тен Хаг готов еще раз обговорить трансфер Френки де Йонга летом.

Прошлым летом голландец настаивал на подписании бывшего игрока «Аякса», но Френки отказался и остался в «Барселоне».

Тем не менее, Тен Хагу нужен качественный полузащитник, потому он, зная о финансовой ситуации в каталонском клубе, собирается предпринять еще одну попытку. «Юнайтед», скорее всего, вернется в Лигу чемпионов и именно борьбой за главные трофеи тренер хочет привлечь игрока.

В настоящее время Де Йонг более чем доволен своей жизнью и карьерой в «Барсе» и не высказывал желания уйти. В этом сезоне он провел за блауграну 30 матчей, забил 2 гола и сделал 1 голевую передачу.