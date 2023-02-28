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«Барселона» заранее поздравила Феррана Торреса с днем рождения. На самом деле, родился он не сегодня

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Это тебе сейчас, но на завтра.

Сегодня официальные аккаунты «Барселоны» в соцсетях поздравили форварда «Барселоны» Феррана Торреса с 23-м днем рождения. На самом деле, родится он только завтра. Точнее, 29 февраля.

Так уж вышло, что испанец родился в високосный год, такие люди не могут праздновать свой настоящий день рождения каждый год − только раз в четыре года. Следующий високосный год − 2024-й.

Большинство людей, которые родились 29 февраля, отмечают этот праздник в не високосные годы не 1 марта, а 28 февраля.

5 комментариев

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casatt
Ответ TAGAY
он даже когда рождался попал не в тот день)
Ахаххвх, хорош
+1
0
+1
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Данила Макаров
Ответ TAGAY
он даже когда рождался попал не в тот день)
Ешкин Матрёшкин, вот в чем проблема))
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
TAGAY
он даже когда рождался попал не в тот день)
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
кто-то
Ужас! Что делать 🤯
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
данислам дадыбаев
Во беда
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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