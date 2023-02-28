Это тебе сейчас, но на завтра.

Сегодня официальные аккаунты «Барселоны» в соцсетях поздравили форварда «Барселоны» Феррана Торреса с 23-м днем рождения. На самом деле, родится он только завтра. Точнее, 29 февраля.

Так уж вышло, что испанец родился в високосный год, такие люди не могут праздновать свой настоящий день рождения каждый год − только раз в четыре года. Следующий високосный год − 2024-й.

Большинство людей, которые родились 29 февраля, отмечают этот праздник в не високосные годы не 1 марта, а 28 февраля.