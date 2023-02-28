«Барселона» продолжает пристально следить за Илкаем Гюндоганом. Звезда «МанСити» - один из самых талантливых полузащитников на трансферном рынке, его контракт с английским клубом истекает через четыре месяца.

Ранее представители «Барселоны», включая Жоан Лапорту встретились со спортивным директором «Сити» Чики Бегиристайн, чтобы обсудить будущее 32-летнего полузащитника.

У «Барселоны» есть шанс заполучить немца на «Камп Ноу», однако его требования по зарплате могут стать камнем преткновения.

Сообщается, что Гюндоган хочет двухлетний контракт и зарплату 10 млн евро в год – для «Барсы» это весьма существенные деньги, учитывая финансовый кризис, в котором находится клуб.

Интересно, что даже Педри – один из лучших полузащитников в мире, да еще и на 12 лет моложе Гюндогана, зарабатывает меньше.