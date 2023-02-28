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Требования Гюндогана по зарплате шокировали «Барселону» - он хочет получать больше Педри

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«Барселона» продолжает пристально следить за Илкаем Гюндоганом. Звезда «МанСити» - один из самых талантливых полузащитников на трансферном рынке, его контракт с английским клубом истекает через четыре месяца.

Ранее представители «Барселоны», включая Жоан Лапорту встретились со спортивным директором «Сити» Чики Бегиристайн, чтобы обсудить будущее 32-летнего полузащитника.

У «Барселоны» есть шанс заполучить немца на «Камп Ноу», однако его требования по зарплате могут стать камнем преткновения.

Сообщается, что Гюндоган хочет двухлетний контракт и зарплату 10 млн евро в год – для «Барсы» это весьма существенные деньги, учитывая финансовый кризис, в котором находится клуб.

Интересно, что даже Педри – один из лучших полузащитников в мире, да еще и на 12 лет моложе Гюндогана, зарабатывает меньше.

2 комментария

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Темирлан Шаваев
Ответ Маршал Ней
Не нужен, тем более за такие деньги. Да и более того, почему собственно его МанСити не преодлевает - явно тут что-то не просто так и вероятно, в скором времени игрок пойдет на спад.
Не продлевает потому что Гюндоган хочет в другой клуб
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Маршал Ней
Не нужен, тем более за такие деньги. Да и более того, почему собственно его МанСити не преодлевает - явно тут что-то не просто так и вероятно, в скором времени игрок пойдет на спад.
+2
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+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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