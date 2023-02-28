FC BARCELONA
Блог

Роберт Левандовски игнорирует Карима Бензема в голосовании ФИФА

Роберт Левандовски Роберт Левандовски
Лионель Месси Лионель Месси
Клубы Клубы
Барселона Барселона
Килиан Мбаппе Килиан Мбаппе
Карим Бензема Карим Бензема
Лука Модрич Лука Модрич
Футбол Футбол

Звезда «Барселоны» Роберт Левандовски решил не включать Карима Бензема в число претендентов на премию ФИФА The Best. В голосовании поляк отдал предпочтение Лионелю Месси, Килиану Мбаппе и Луке Модрчиу.

В голосовании принимают участие представители СМИ, капитаны и тренеры национальных сборных. По его итогам количество номинантов в каждой категории сократилось до трех финалистов, и 27 февраля на церемонии награждения были объявлены победители.

Лионель Месси увез домой свой второй трофей ФИФА лучшему игроку года, ранее он получил награду в 2019г. Лео великолепно проводит сезон: он забил 17 голов и сделал 16 ассистов за 28 матчей в «ПСЖ». Кроме того, он привел сборную Аргентины к долгожданной победе на чемпионате мира, став автором семи голов.

2022 год для Карима Бензема тоже сложился удачно: с «Мадридом» он выиграл Ла Лигу и Лигу чемпионов, забил 44 гола и сделал 15 результативных передач, но из-за травмы не смог принять участие в чемпионате мира.

Как вы оцениваете выбор Роберта Левандовски?

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
yarmuck
И что?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий