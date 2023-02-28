Звезда «Барселоны» Роберт Левандовски решил не включать Карима Бензема в число претендентов на премию ФИФА The Best. В голосовании поляк отдал предпочтение Лионелю Месси, Килиану Мбаппе и Луке Модрчиу.

В голосовании принимают участие представители СМИ, капитаны и тренеры национальных сборных. По его итогам количество номинантов в каждой категории сократилось до трех финалистов, и 27 февраля на церемонии награждения были объявлены победители.

Лионель Месси увез домой свой второй трофей ФИФА лучшему игроку года, ранее он получил награду в 2019г. Лео великолепно проводит сезон: он забил 17 голов и сделал 16 ассистов за 28 матчей в «ПСЖ». Кроме того, он привел сборную Аргентины к долгожданной победе на чемпионате мира, став автором семи голов.

2022 год для Карима Бензема тоже сложился удачно: с «Мадридом» он выиграл Ла Лигу и Лигу чемпионов, забил 44 гола и сделал 15 результативных передач, но из-за травмы не смог принять участие в чемпионате мира.

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