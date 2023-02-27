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«Барселона» в матче с «Альмерией» сделала аж 47 кроссов. Лишь пятая часть из них была удачной

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И большинство успешных навесов были выполнены одним игроком.

В матче против «Альмерии» «Барселона» выполнила колоссальное число кроссов ― целых 47. Вот как это выглядит на схеме:

Хуже всего то, что «Барса» лишь 9 из этих кроссов были удачными, 6 из которых принадлежали Феррану Торресу. Подопечные Хави нанесли всего один удар в створ, и то не после навеса ― это сделал вышедший на замену 18-летний Анхель Аларкон.

Opta сообщает, что впервые с сезона 2005/06 «Барса» сделала 47 навесов в выездном матче. И все пять игр, в которых каталонцы выполнили 47+ кроссов, не заканчивались победой: 3 ничьи и 2 поражения.

4 комментария

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кто-то
Я смотрел матч и удивлялся, как можно сделать настолько много кроссов против команды, идущей на 19 месте, они серьезно не могу вскрыть их оборону, имея в составе Левандовски. Я ещё понимаю такое делать в матче с большой командой. На самом деле этот матч показал, что у команды Хави нет плана Б
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Роман
Жаль что матч только 90 минут, подумал Хави. А ведь навесов можно было сделать ещё больше.
+1
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Captain_Jack_
Это было просто ужасно, неужели против команды как Альмерия, команда Хави не смогла придумать ничего кроме бесполезных кроссов. И прям видно было что мяч не залетит, все что они делают не имеет никакого смысла. Любой опытный тренер попытался бы изменить ситуацию в такой игре, но почему то Хави не умудрился этого сделать, и Барселона потеряла очки очень бессмысленным образом. Надеюсь дальше таких ошибок не будут повторять.
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Hella black
Навесы были скорее от безысходности. Не умение обострять при такой плотной обороне,при наличии Дембеле или Педри был бы иной расклад.
Тупо некому было обострять в игре один в один,не хватали спортивной наглости если так можно выразиться.
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