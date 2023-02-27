И большинство успешных навесов были выполнены одним игроком.

В матче против «Альмерии» «Барселона» выполнила колоссальное число кроссов ― целых 47. Вот как это выглядит на схеме:

Хуже всего то, что «Барса» лишь 9 из этих кроссов были удачными, 6 из которых принадлежали Феррану Торресу. Подопечные Хави нанесли всего один удар в створ, и то не после навеса ― это сделал вышедший на замену 18-летний Анхель Аларкон.

Opta сообщает, что впервые с сезона 2005/06 «Барса» сделала 47 навесов в выездном матче. И все пять игр, в которых каталонцы выполнили 47+ кроссов, не заканчивались победой: 3 ничьи и 2 поражения.