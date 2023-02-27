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«Худшая игра сезона». Хави объяснил претензии к игрокам

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Проиграли аутсайдеру чемпионата.

Главный тренер «Барселоны» Хави был в ярости после того, как его команда проиграла «Альмерии», занимающей 19 место в Ла Лиге.

«Это худшая игра в сезона как с точки зрения атаки, так и защиты. Также мы плохо действовали в построении и интенсивности, − сказал Хави в интервью Movistar. − Ничего не вышло. Мы действовали вяло. Может быть, сказалась усталость. Мы сыграли плохо.

Я зол, потому что у нас была возможность оторваться на 10 очков, а мы ею не воспользовались. Мы расстроены и должны искать решения, так как в Ла Лиге и Кубке Испании наступает решающий отрезок. Мы не можем больше ошибаться.

Когда «Мадрид» сыграл вничью, у нас была прекрасная возможность, но мы сыграли свою худшую игру. С этого момента мы должны изменить свой менталитет. Меня это очень злит. В этот день мы должны были нанести удар, не окончательный, но очень важный. Мы потерпели неудачу, у нас нет оправданий. Мы не проявили свою силу и не показали желания победить. Это меня беспокоит больше всего».

Поражение от «Альмерии» (0:1) стало всего вторым поражением в сезоне. «Барселона» продолжает лидировать в Ла Лиге с отрывом в 7 очков.

2 комментария

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Alibaba51
сам Хави и виноват, стартовый состав был слабый наверно держал в уме предстоящую кубковую встречу с реалом
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MK
вчера вообще, игра мертвая.
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