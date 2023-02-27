FC BARCELONA
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Торрес ― лучший, Гави ― худший. Оценки «Барселоны» за проигрыш «Альмерии»

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Хави Хави
Барселона Барселона
Гави Гави
Футбол Футбол

Все пошло наперекосяк.

Сегодня «Барселона» впервые проиграла в Ла Лиге аж с 16 октября. Команда Хави не смогла пробиться через автобус соперника, хоть и создала несколько хороших моментов во втором тайме.

Но неприятная новость не приходит одна. Хави и Гави получили по желтой карточке и, следовательно, дисквалификацию на следующий матч, так как у них уже было по 4 горчичника на счету.

По версии портала SofaScore лучшим игроком каталонского коллектива стал Ферран Торрес, который создал большинство моментов для своей команды.

Давайте взглянем на оценки всех футболистов «блауграны»:

А также на показатели всей команды (каталонцы в правом столбце):

А вам есть кого похвалить за этот матч?

24 комментария

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NartApsua
Ответ olimbek
В целом он в каждем матче норм играет и в этом. Просто одна ошибка дорого стоила.
Не спорю. Он шикарен в этом сезоне. Но сейчас меня удивляет его высокая оценка в сегодняшнем матче, где именно его ошибка привела к голу. Разговор только об этом.
Тот же Гарсия, на которого тут все наезжают, сегодня вроде особо не пожарил.
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svaz
Ответ Maksim1302
Ты серьезно? Бро, Хави идет первым в Ла Лиге, уже взял 1 трофей, 2 еще на очереди. Ты оцениваешь успех по матчу с Альмерией? Травмы и усталость судья им
ладно бускетс устал старый все таки, а остальные что? Торрес не устал, рафинья вышел во втором тайме, Альба в чт не играл, как и Гарсия, Роберту это выбор тренера можно было и не ставить его. состав выбирает тренер значит по его мнению он был идеальным в этот момент, но по итогу мы же понимаем, что Гарсия и Роберту провалили матч. да кстати гави тоже в чт не играл
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svaz
Ответ Maksim1302
Ты серьезно? Бро, Хави идет первым в Ла Лиге, уже взял 1 трофей, 2 еще на очереди. Ты оцениваешь успех по матчу с Альмерией? Травмы и усталость судья им
трофей?))) да им жопу можно подтереть, первым идёт не Хави, а тер штеген тащащий эту Барсу в Ла лиге. безусловно в раздевалке нормальная атмосфера, но исправить матч Хави не может. само назначение было спорным ибо ставили на выстрелит или нет. пока я выстрела никакого не вижу, если только себе в ногу. а всем фанатам Хави как тренера, модно посмотреть статистику в еврокубках.
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olimbek
Если такой Торрес лучший игрок, то нам хана ребята.
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olimbek
Ответ NartApsua
Кристенсен упустил игрока Альмерии в моменте с голом. И у него такая высокая оценка?
В целом он в каждем матче норм играет и в этом. Просто одна ошибка дорого стоила.
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Игорь Климов
Гави на своих эмоциях получил необязательную Жёлтую карточку.
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Maksim1302
Ответ svaz
Гарсия был худшим, Гави срезали за желтую, ну а вообще худшим был Хави не смог ничего предложить в атаке потеряв Педри, с Хави все понятно, матчи с мю обнажили те же проблемы, что и осенний матчи в лч. Менять надо тренера, может всё таки вернуть Луиса Энрике
Ты серьезно? Бро, Хави идет первым в Ла Лиге, уже взял 1 трофей, 2 еще на очереди.
Ты оцениваешь успех по матчу с Альмерией? Травмы и усталость судья им
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NartApsua
Кристенсен упустил игрока Альмерии в моменте с голом. И у него такая высокая оценка?
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Совесть Черданцева
Зачем выпускать Гарсию? Что он вообще в Барсе делает?
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Руслан Нотарев
Гави сегодня единственный кто хотел победить
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yarmuck
Шуллер, твой выход)
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Emin Aliev
Тухель, Энрике, надеюсь Клопп в конце сезона.
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Greg Jackson
Если судить по оценкам, то ни так и плохо играла Барселона... У Реала такие оценки бывают лишь после разгромных побед.
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svaz
Ответ FrankieWild
Тухель
а пойдет ли он? сможет ли барса предложить, что то тренеру в качестве гарантий, я не думаю, что нас ждёт какая то массовая закупка
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FrankieWild
Хави нужно было с молодёжки начинать
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FrankieWild
Ответ svaz
Гарсия был худшим, Гави срезали за желтую, ну а вообще худшим был Хави не смог ничего предложить в атаке потеряв Педри, с Хави все понятно, матчи с мю обнажили те же проблемы, что и осенний матчи в лч. Менять надо тренера, может всё таки вернуть Луиса Энрике
Тухель
+3
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Michael Chikvashvili
Сегодня лучшим Был Туре а худшим Хави Ернандес
+2
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svaz
Гарсия был худшим, Гави срезали за желтую, ну а вообще худшим был Хави не смог ничего предложить в атаке потеряв Педри, с Хави все понятно, матчи с мю обнажили те же проблемы, что и осенний матчи в лч. Менять надо тренера, может всё таки вернуть Луиса Энрике
+6
0
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FanRocstar
И что вот теперь барса Будет выходить в каждом матче и думать как так мы проиграли МЮ , но это же не конец жизни или вобще света , Нада бороться дальше не расстраиваться да бывают проигрыши но сёравно идти до конца и не сдаваться
+4
0
+4
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Смеющийся Баварец
У Романа сегодня праздник. Уже наверное отмечает во всю) как же любят хейтеры Барсу, даже приятно как-то
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Sakata Gintoki
Ответ Роман
Худший Чави с его навесами. Если не идут, делай что-то другое. Нет, снова заброс и заброс в штрафную.
Ну справедливости ради почти получилось, было как минимум 3 опасных момента после навесов Торреса, ну это все ровно не меняет, что нельзя так дерьмово и безыдейно играть, надеюсь на "авось повезет", тем более с командами уровня Альмерии
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AlexMa1n888
плохо, очень плохо
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белошип
Неудивительно что распиаренный брус худший
Надеюсь скоро борцелонцы поймут,что зря пиарят своих днищ)
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-2
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Роман
Худший Чави с его навесами.
Если не идут, делай что-то другое. Нет, снова заброс и заброс в штрафную.
+3
-1
+2
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