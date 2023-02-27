24 комментария

Торрес ― лучший, Гави ― худший. Оценки «Барселоны» за проигрыш «Альмерии»
Все пошло наперекосяк.
Сегодня «Барселона» впервые проиграла в Ла Лиге аж с 16 октября. Команда Хави не смогла пробиться через автобус соперника, хоть и создала несколько хороших моментов во втором тайме.
Но неприятная новость не приходит одна. Хави и Гави получили по желтой карточке и, следовательно, дисквалификацию на следующий матч, так как у них уже было по 4 горчичника на счету.
По версии портала SofaScore лучшим игроком каталонского коллектива стал Ферран Торрес, который создал большинство моментов для своей команды.
Давайте взглянем на оценки всех футболистов «блауграны»:
А также на показатели всей команды (каталонцы в правом столбце):
А вам есть кого похвалить за этот матч?
Тот же Гарсия, на которого тут все наезжают, сегодня вроде особо не пожарил.
Ты оцениваешь успех по матчу с Альмерией? Травмы и усталость судья им
Надеюсь скоро борцелонцы поймут,что зря пиарят своих днищ)
Если не идут, делай что-то другое. Нет, снова заброс и заброс в штрафную.