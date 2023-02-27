24 комментария

Все пошло наперекосяк.

Сегодня «Барселона» впервые проиграла в Ла Лиге аж с 16 октября. Команда Хави не смогла пробиться через автобус соперника, хоть и создала несколько хороших моментов во втором тайме.

Но неприятная новость не приходит одна. Хави и Гави получили по желтой карточке и, следовательно, дисквалификацию на следующий матч, так как у них уже было по 4 горчичника на счету.

По версии портала SofaScore лучшим игроком каталонского коллектива стал Ферран Торрес, который создал большинство моментов для своей команды.

Давайте взглянем на оценки всех футболистов «блауграны»:

А также на показатели всей команды (каталонцы в правом столбце):

А вам есть кого похвалить за этот матч?