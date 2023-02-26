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Болельщика «Барсы» наказали за дерзость: он прокинул мяч между ног полицейскому

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В интернете завирусилось видео, на котором парня в футболке «Барселоны» освобождают из комнаты для арестованных, но не проходит и минуты, как его возвращают обратно. Все потому, что парень поиздевался над полицией и прокинул мяч между ног одному из мужчин.

7 комментариев

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Ненавидящий2.0
по ходу постанова, т.к. ничего запрещённого законом он не делал
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Barca
Ответ Евсей Пролеткин
И ВЫ ПОМНИТЕ?
Помню наткнулся на него где-то в интернете
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Евсей Пролеткин
Ответ Barca
Спортс.ру! Этому видео лет 100000.
И ВЫ ПОМНИТЕ?
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0
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Ramil Usmanov
Посвежее ничего не нашли?
+1
0
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leeexxxxtml
Судя по тому что БОЛЬШИНСТВО людей верят во все постановки, будь это передачи по телевизору или глупые видео, как этот, с фантазией уровня детсадик, становится понятно насколько глупые люди в своем большинстве и интернет дал эту возможность для осознания.
Все что вы смотрите в ютуб, социальные эксперементы, ситуации, - в 99% случаев постановки, заранее придуманные сюжеты. В общем Видео для утят, реклама логотипа барсы или другая хрень для просмотров,
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-2
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Barca
Спортс.ру!
Этому видео лет 100000.
+9
0
+9
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Evgeny Trifonov
этому "баяну" пару лет уже, с подключением
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