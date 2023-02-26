7 комментариев

Болельщика «Барсы» наказали за дерзость: он прокинул мяч между ног полицейскому
В интернете завирусилось видео, на котором парня в футболке «Барселоны» освобождают из комнаты для арестованных, но не проходит и минуты, как его возвращают обратно. Все потому, что парень поиздевался над полицией и прокинул мяч между ног одному из мужчин.
Все что вы смотрите в ютуб, социальные эксперементы, ситуации, - в 99% случаев постановки, заранее придуманные сюжеты. В общем Видео для утят, реклама логотипа барсы или другая хрень для просмотров,
Этому видео лет 100000.